Buque Escuela ARC “Gloria” arriba por primera vez a Puerto Vallarta, México

Tras 13 días de navegación por el océano Pacífico, el Buque Escuela ARC “Gloria”, velero insignia de Colombia, arribó por primera vez a Puerto Vallarta, México, marcando un hecho histórico en los 57 años de trayectoria de la embarcación.

El arribo se dio en el marco del Crucero de Entrenamiento de Cadetes 2025, que tiene como propósito la formación de los futuros Oficiales de la Armada de Colombia. Puerto Vallarta se convierte así en la quinta escala de esta travesía internacional, después de su paso por San Diego, Estados Unidos.

La tripulación estará disponible para recibir a locales y turistas desde hoy y hasta el 24 de noviembre, con acceso gratuito en el muelle turístico No. 3 de la ASIPONA.

Horarios de visita al público

• Viernes 21 de noviembre: 8:30 a.m. – 4:00 p.m.

• Sábado 22 y domingo 23: Desde 8:30 a.m.

• Lunes 24 de noviembre: 8:30 a.m. – 12:00 m. Zarpe programado a las 4:00 p.m.

Durante la estadía, el buque ofrecerá una muestra cultural de gastronomía, música y tradiciones colombianas, como parte de su misión de diplomacia naval.

El arribo estuvo acompañado por una multitud de colombianos residentes en México, quienes recibieron al velero con banderas, cantos y homenajes patrios. La ceremonia también contó con honores al Embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, y con actividades protocolarias que fortalecen las relaciones binacionales.

Uno de los momentos destacados durante la travesía fue el liderazgo femenino: la Guardiamarina Juliana Collazos obtuvo el primer lugar en la pierna entre San Diego y Puerto Vallarta, lo que le otorgó el honor de ingresar al puerto como galletera desde lo más alto del palo mayor, destacando su disciplina y espíritu naval.

Tras su visita a Puerto Vallarta, el ARC “Gloria” zarpará el lunes 24 de noviembre a las 4:00 p.m. con rumbo a Puerto Quetzal, en Guatemala, último destino del crucero antes de su retorno a Cartagena el 19 de diciembre, donde la tripulación será recibida por sus familias tras meses de travesía.