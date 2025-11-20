Doble homicidio en Sabanagrande, Atlántico: estas son las identidades de las víctimas

En horas de la tarde de este 19 de noviembre, el Departamento de Policía Atlántico confirmó un doble homicidio ocurrido en un barrio del municipio de Sabanagrande.

De acuerdo con las autoridades, siendo las 5:30 de la tarde, en la calle 2 con carrera 11, barrio Gaitán, Armando Peralta Mora, de 22 años, y Elberth Manuel De Alba Marriaga, de 34, fueron abordados por dos sujetos en una motocicleta, quienes accionaron un arma de fuego contra ellos.

¿Cómo avanzan las investigaciones?

“Las victimas fueron auxiliadas por familiares, quienes los trasladaron al hospital del municipio donde, lamentablemente, fallecen”, señala un comunicado del Departamento de Policía Atlántico.

Asimismo, la institución armada indicó que los móviles del hecho son materia de investigación y que un grupo de la Sijin adelanta labores propias de policía judicial con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables.