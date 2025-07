Finca Cachenche en Turbana, y otros 12 predios ya son propiedad de campesinos de Bolívar

Cartagena

Enaldo Tovar, presidente de la Asociación Montes de Dios, celebró la entrega de la finca Cachenche, un predio de 176 hectáreas entregado por la Agencia Nacional de Tierras, que se encuentra ubicado en el municipio de Turbana, al norte de Bolívar, en una zona estratégica que colinda con el área industrial de Mamonal, en Cartagena.

La finca Cachenche ha tenido una historia marcada por el abandono, el uso ilegal y la lucha por la tierra. Originalmente, estaba en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), producto de la extinción de dominio a bienes relacionados con el narcotráfico, ya que según registros históricos perteneció a Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Más de 200 familias campesinas han forjado su proyecto de vida en este territorio, por más de dos décadas, a través de la siembra de cultivos de pancoger como yuca, plátano y maíz, además de iniciativas productivas como galpones de pollos. Estas actividades han sido su principal fuente de sustento, y también, un pilar de dignidad y resistencia en su lucha por el acceso legítimo a la tierra.

“Hoy estamos recibiendo la finca Cachenche que se encuentra ubicada en el municipio de Turbana. Allá somos 300 y pico de familias que hemos luchado desde hace más de 20 años por ese predio para obtener un pedacito de tierra para cultivar y mejorar nuestra calidad de vida. Hoy quiero darle gracias a este nuevo gobierno. Gracias a nuestro presidente Petro, gracias a todas las instituciones que han hecho realidad el sueño de todos los campesinos de Cachenche. En nombre de todos los campesinos de Cachenche, le doy gracias porque hoy por fin esto se haya hecho realidad. Este es un sueño hecho realidad. Yo hoy me siento tan emocionada que no sé cómo expresar, pero sí sé que hay que darle las gracias al gobierno del cambio. Y que viva Petro, que viva Cachenche”, expresó Marelis Flores, beneficiaria de la finca Cachenche.

Por su parte, el director de la ANT resaltó durante la entrega de estos 13 predios que “El compromiso con Montes de María y con Bolívar va más allá de este evento. Aquí saludamos el avance, subimos el marcador en casi 2 mil hectáreas más, pero sabemos que con esto no hacemos la Reforma Agraria. Aquí tenemos que seguir trabajando incansablemente entre la Agencia de Tierras, el Gobierno Nacional y el campesinado más unido que nunca. Ojo, más unido que nunca. No caigan en la trampa, esto no es una piñata, esto no es qué le dan al uno y qué le dan al otro, esto es estar más unidos que nunca por la transformación del país”.

Cachenche, una historia de lucha y resistencia

La finca Cachenche fue propiedad del narcotraficante Pablo Escobar. Tras un proceso de extinción de dominio en 2012, el predio pasó a manos de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes y posteriormente quedó bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Mientras avanzaba todo el trámite legal, la finca permaneció abandonada. Fue entonces cuando, hace más de 10 años, llegaron los primeros campesinos víctimas del conflicto armado, provenientes de distintos municipios de Bolívar, principalmente de Turbana, para habitarla y aprovechar sus tierras con cultivos de pancoger.

Sin embargo, durante el gobierno Duque, la administración de la SAE no mostró intención alguna de entregar el predio a los campesinos que ya habitaban Cachenche y, por el contrario, efectuaron varios intentos de desalojo ejecutados con el uso de la fuerza pública y el respaldo de la autoridad estatal. Al mismo tiempo, los principales líderes de la comunidad fueron blanco de atentados, hostigamientos e intentos de desplazamiento masivo por parte de actores armados ilegales.

En 2018, los campesinos decidieron organizarse bajo el nombre de Montes de Dios e iniciaron un largo recorrido por diferentes instancias de derechos humanos para exigir su permanencia en el predio. Tras años de resistencia y gestión, fue con la llegada del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en 2022, que finalmente se les garantizó el derecho a permanecer en la finca.

En 2023 recibieron un comodato por parte de la SAE y, finalmente en 2025, la Agencia Nacional de Tierras concreta la adquisición definitiva del predio a favor de la comunidad.

Casi 2.000 hectáreas se suman a la Reforma Agraria en Bolívar

Ante más de 1.000 personas, durante el evento realizado en el municipio de Zambrano, en el corazón de los Montes de María, la Agencia Nacional de Tierras hizo entrega de 13 predios ubicados en los municipios de Turbana, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Zambrano, El Carmen de Bolívar, Achí y Magangué. Estos terrenos, que suman casi 2.000 hectáreas, se integran al gran objetivo de la Reforma Agraria: hacer del campo un territorio productivo mediante el cultivo de alimentos y el fortalecimiento de un campesinado que hoy es dueño legítimo de la tierra que trabaja.

Una de las fincas entregadas fue la Hacienda Jesús del Río, que comprende cuatro predios, ubicada en el municipio de Zambrano, con una extensión de 733 hectáreas. En palabras de José Miranda, representante legal de la Asociación Amigos del Campo de Zambrano, organización beneficiaria del predio, esta es “una finca histórica, porque aquí trajeron al primer toro cebú de Colombia en 1913, y hoy va a pasar a manos de campesinos que vamos a producir alimentos en ella”.

El municipio de Zambrano fue duramente golpeado por la violencia paramilitar, con presencia del Bloque Montes de María, responsable de masacres y desplazamientos forzados, como el ocurrido en agosto de 1999 en el corregimiento de Capaca, donde fueron asesinados 18 campesinos.

“Quiero contar nuestra historia como asociación. Una historia que viene de la violencia de nuestro municipio. Somos una asociación amigos que nos unimos para enfrentar el conflicto en nuestro municipio y no abandonarlo. Decidimos unirnos y asociarnos para comenzar la lucha de recuperar nuestros beneficios, nuestro territorio. Pero, lo más satisfactorio es que hoy nuestros sueños se nos están haciendo realidad. Gracias a nuestro presidente Gustavo Petro, gracias al Dr. Juan Felipe Harman, que nos están devolviendo nuestros sueños. Estamos demasiado agradecidos con nuestro gobierno, por eso pusimos el empeño y creímos en ellos, pero hoy están aquí demostrando que nos tienen en cuenta y que nos tienen en nuestros corazones. Gracias”, expresó el líder campesino José Miranda, presidente de la Asociación Amigos del Campo de Zambrano, beneficiario de esta finca.

Asimismo, en el municipio de San Juan Nepomuceno, 10 mujeres cabeza de hogar de la Corporación Narrar para Vivir fueron beneficiarias del predio Tolima, con una extensión de 196 hectáreas. Esta organización, conformada exclusivamente por mujeres de distintos municipios de los Montes de María, fue creada en el año 2000 como un espacio de juntanza y resiliencia frente a las heridas del conflicto armado.

A través de las ollas comunitarias, ellas han compartido sus historias y han emprendido procesos de sanación individual y colectiva frente a las atrocidades del conflicto armado en la zona, que en aquellos años les arrebató esposos, hijos, hermanos y el derecho a vivir en paz y en comunidad.

Con esta significativa entrega de tierra, ya son cerca de 4.500 hectáreas las que han sido adjudicadas a campesinos y campesinas del departamento de Bolívar, quienes hoy pueden decir con dignidad y esperanza: “Esta tierra sí es mía”.