Tunja se une a la estrategia global de la ONU, 16 Días de Activismo.

En el marco del 25N, día en el que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, desde la administración municipal de Tunja se prevé la realización de por lo menos 25 actividades académicas, culturales y sociales dirigidas a todos los grupos poblacionales.

En conversación con Caracol Radio, Lineth Katherine Coronado Vitolo, Secretaria de la Mujer, explicó que uno de los propósitos principales es orientar a la población sobre la correcta activación de la ruta de atención para víctimas de violencia de género.

“Para este año, para el 25 de noviembre, hemos preparado cuatro espacios centrales: un simposio denominado Entre sobrevivientes, en el cual participaran ponentes internacionales, una marcha en memoria de las víctimas y sobrevivientes; en la tarde realizaremos una feria de servicios llamada Redes en la Plaza de Bolívar; y finalizaremos con un bingo bailable o noche púrpura dirigida especialmente a las mujeres”, señaló.

La secretaria, informó que se trata de entregar un mensaje a la ciudadanía con respecto a la red de apoyo, activación de rutas, prevención de violencias y generar un espacio para las mujeres a través de, emprendimientos, ferias de servicios y actividades especialmente diseñadas para todas.

“Tunja dentro de las estadísticas aporta alrededor del 61% de las violencias a nivel departamental, es un poco más de la mitad de las denuncias. Este dato lo vemos de manera positiva ya que las rutas y las formas de difundir la información de activación de rutas y la prevención de violencias, están surtiendo efectos positivos por lo cual la ciudadanía pone en conocimiento ante las autoridades pertinentes el tema de prevenciones de violencias”. Dijo la secretaria.

A partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, mujeres de distintas organizaciones y entidades, estarán vinculadas, entre ellas, la Rama Judicial, el SENA, Casa de la Mujer, entre otras.

Por su parte, Lorena Sandoval jefe de unidad de la secretaría de la Mujer añadió que estas actividades son abiertas y gratuitas.

“Tenemos eventos previstos para niñas, niños adolescentes, estudiantes de colegio, universitarios, personas privadas de la libertad, migrantes, vendedores informales, personas que ejercen actividades sexuales pagas, fuerzas militares, entre otros”.

La agenda completa puede consultarse en la página oficial de la Alcaldía de Tunja: www.tunja-boyaca.gov.co.