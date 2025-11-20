Presunto atracador señalado de homicidio fue enviado a la cárcel en Bolívar

Los elementos materiales probatorios aportados la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento contra Wilfredo Gómez Franco, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un hombre en Turbaco (Bolívar).

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre en una estación de servicio en el barrio Villagrande de Indias.

En el lugar se encontraba un hombre de 33 años suministrando combustible a su motocicleta cuando, al parecer, el procesado por hurtarle sus pertenencias le disparó. La víctima fue trasladada hasta un centro asistencial donde falleció por la gravedad de las lesiones.

En el desarrollo de las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Bolívar le imputó al procesado de 23 años los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. Además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.

El hombre fue capturado en cumplimiento de una orden judicial, por uniformados de la Policía Nacional en el barrio Rincón Guapo Pozón de Turbaco.