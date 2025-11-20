Personería de Tunja advierte crisis operativa por fin del comodato y falta de recursos

La audiencia pública convocada por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para analizar la situación de la Personería Municipal de Tunja frente a la terminación del contrato de comodato de sus instalaciones no dejó decisiones concretas. Así lo confirmó el personero Nelson Andrés Villabona, quien explicó que la entidad atraviesa una crisis presupuestal que le impide cumplir con la orden del alcalde de entregar las oficinas. «...No se trata de una decisión arbitraria o irresponsable mía, sino de la imposibilidad de tener presupuesto y de contar con un espacio legal donde ubicar las oficinas...», señaló.

Durante la sesión, Villabona expuso el deterioro financiero que la Personería ha sufrido por años, con recortes recurrentes de personal y recursos que hoy resultan insuficientes incluso para cubrir la nómina. El personero cuestionó los argumentos de la administración municipal, que insiste en que la entidad cuenta con presupuesto. «...Una cosa es administrar recursos suficientes y otra es administrar literalmente lo que medio le permite a una funcionaria...», afirmó, añadiendo que la carga presupuestal actual equivale al 20% del funcionamiento total de la entidad.

El personero también anticipó un panorama crítico para el cierre de este año fiscal y el inicio del próximo. Confirmó que la Personería no podrá pagar la prima de servicios ni el salario de diciembre, obligaciones que deberán ser cubiertas con el presupuesto de 2026, lo que reducirá aún más la capacidad operativa. «...Si me toca pagar oficina, vigilancia, servicios públicos y aseo, me toca seguir tocando la nómina y dejar de contratar personal...», advirtió. Actualmente solo 14 de las 19 plazas de la planta están ocupadas, y para el próximo año anticipa la salida de por lo menos dos delegados adicionales.

Finalmente, Villabona reconoció que la reducción de personal y la necesidad de asumir nuevos gastos administrativos afectarán directamente la atención ciudadana. «...No es una decisión sencilla, ni desde lo humano ni desde lo técnico...», dijo, explicando que la sobrecarga laboral aumentará para los funcionarios que permanezcan. A pesar de ello, aseguró que la Personería mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos de los tunjanos. «...El compromiso sigue siendo fuerte...», concluyó.