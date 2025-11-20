Nuevamente se registró intento de motín en el centro del menor infractor en el Quindío

Armenia

En los últimos meses ha sido recurrente la alteración de orden público en el Centro de Atención Especial, CAE La Primavera de Montenegro.

Recordemos que en el mes de julio se presentó un incendio donde varios jóvenes prendieron fuego a uno de los salones, en el mes de agosto se fugaron 19 menores infractores de la ley, en el mes de octubre hubo otro intento de motín donde los jóvenes pretendían fugarse y finalmente el caso reciente se registró el martes 18 de noviembre que relacionado con un nuevo desorden.

Al respecto el secretario de Gobierno del municipio, Mauricio Cárdenas informó que la situación desestabilizó la tranquilidad y la convivencia por lo que se desplazaron la Policía y organismos de socorro debido a los antecedentes que se han tenido allí.

“El CAE de la primavera informó sobre un altercado, una situación que desestabilizó la tranquilidad de la convivencia en dicho sitio, para lo cual se tiene que desplazar Policía Nacional y poner en alistamiento a los organismos de socorro debido a los antecedentes que se ha presentado en dicho sitio", mencionó.

Reconoció que es una problemática que aqueja al municipio y al departamento por lo que deben enfocarse en buscar las soluciones definitivas y el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes.

“sí es una situación que aqueja al municipio, que aqueja al departamento, pero lo que tenemos que seguir es en en búsqueda de soluciones definitivas, en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de jóvenes, en búsqueda de mejorar los ambientes y los entornos donde crecen los jóvenes en el departamento", resaltó.

Añadió: “Ya estando en esos sitios, algunos jóvenes no aprovechan las oportunidades, algunos jóvenes continúan haciendo actividades delictivas, por lo cual tenemos que hacer es mejorar cada día las ofertas institucionales y fortalecernos como una unidad en torno a la comunidad".

Vale anotar que la capacidad del centro de atención especial La Primavera es de 75 jóvenes, pero actualmente cuentan con 46.