Intento de motín en el centro del menor infractor en el Quindío, autoridades refuerzan medidas

Armenia

Y es que vuelve y juega, en la mañana del miércoles 22 de octubre se registró un intento de motín en el centro de atención especial CAE La Primavera en el municipio de Montenegro donde el pasado mes de agosto se presentó la fuga de varios menores infractores.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez lamentó la situación puesto que se han sido reiterados los hechos de alteración del orden público en el centro donde en un caso anterior lograron la aprehensión de varios de los menores que se habían fugado, sin embargo, sostuvo que en este nuevo hecho no se registraron ese tipo de casos.

“En estos momentos tenemos alguna situación en el CAE de la Primavera de Montenegro. Ustedes saben que allí se tienen los menores de edad infractores. Hemos tenido alguna serie de inconvenientes en los últimos meses, inclusive se nos presentaron unas fugas hace unos meses atrás. La gobernación del departamento del Quindío hizo unas inversiones importantes para evitar las fugas", destacó.

Explicó que el tema está relacionado con alteración en el sector de las aulas y alojamientos donde al parecer los adolescentes quemaron colchones, pero por fortuna no pasó a mayores y hubo intervención oportuna de Bomberos y de la Policía.

“Algunas digamos principales hipótesis es no poder consumir, esto es una de las principales hipótesis y, sin embargo, estamos ahí pendientes a cualquier situación y estaremos contándoles. Eso hacía relación que hay un problema de salud mental grave en el departamento del Quindío, que no solo es el joven o el menor de edad, sino también el núcleo familiar", advirtió.

Ante los constantes casos, el funcionario aseguró que la hipótesis que manejan tendría que ver con que a los menores no se les permite el consumo de estupefacientes y por eso reaccionarían de manera violenta.

Fue claro que implementarán medidas como implementar tecnología para identificar los elementos que ingresan en este tipo de establecimientos puesto que tienen que ser espacios de resocialización y no todo lo contrario.

Puntualizó: “Y es que vamos a tener tecnología que pueda identificar elementos que puedan ingresar con facilidad a estos centros penitenciarios o al CAE la Primavera para disminuir este tipo de situaciones de alteración. Las cárceles o los centros de menores de edad, tienen que ser centros de resocialización, de recuperación de los menores, no todo lo contrario".

Recordemos que la gobernación departamental en el mes de agosto inició obras de mejoramiento para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Comunicado ICBF en el Quindío sobre intento de motín

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informa a la comunidad en general que el motín generado por adolescentes y jóvenes bajo protección en el Centro de Atención Especializada (CAE) La Primavera, ubicado en el municipio de Montenegro, fue controlado.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Una vez conocidos los hechos, el Bienestar Familiar activó la ruta de atención correspondiente, solicitando acompañamiento inmediato de la Policía Nacional evitando la evasión de adolescentes, los Bomberos para controlar la quema de diferentes artículos dentro del lugar y atendiendo a quienes resultaron afectados con lesiones mínimas, sin registrar gravedad en salud, solo evidencia de daños materiales.

En el lugar se encuentran funcionarios del Bienestar Familiar y delegados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, haciendo seguimiento a la situación.

Las visitas de familiares siguen en el mismo horario y día.