“Ninguna circunstancia va a impedir que se hagan elecciones el año entrante”: Registrador a Mordisco

Colombia

El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió al pronunciamiento de alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, en el que asegura que “quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios”.

"Ninguna circunstancia, ninguna, ni de seguridad ni de ninguna naturaleza, va a impedir que en Colombia se hagan elecciones el año entrante. Ya es hora de que todos le metamos la mano a este proceso electoral porque las instituciones solas no aguantan"

Al respecto el registrador afirmó que que ninguna circunstancia permitirá que no se puedan llevar a cabo las elecciones a Congreso y Presidencia del próximo año y reiteró el llamado a todas las instituciones para brindar garantías tanto a los ciudadanos como al proceso electoral.

“Ninguna circunstancia, ninguna, ni de seguridad ni de ninguna naturaleza va a impedir que Colombia se hagan elecciones el año entrante porque es un Estado democrático y así lo seguirá haciendo. Ya es hora de que todos le ponemos la mano a esto para trabajar en este proceso electoral. Porque las instituciones solas no aguantan”.

Dijo también Hernán Penagos que esta “advertencia” de Mordisco exige de un gran compromiso por parte de la Fuerza Pública y de acciones concretas para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. Señaló incluso que se debe mejorar la confianza de la ciudadanía pues mencionó que en la medida en que este aspecto cambie, la polarización se reduce.

“Aquí de lo que se trata es de entender cómo se gestiona el proceso electoral y cuáles son los actores que hoy participan de eso. Necesitamos mejorar la confianza, porque en la medida en que la confianza mejore, inclusive hasta la polarización se reduce”.

¿Cuándo serán las elecciones en Colombia?

Las elecciones al Congreso de la República se realizarán el 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta para las elecciones a la Presidencia será el 31 de mayo del próximo año. En caso de llevarse a cabo una segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de junio.