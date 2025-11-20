La Superintendencia del Subsidio Familiar presentó el observatorio de datos: ¿En qué consiste?

El Observatorio también contempla la futura incorporación de protocolos para cruzar información con fuentes externas como el DANE y el SISBÉN, lo que permitirá, más adelante, analizar de manera integrada las distintas dinámicas sociales, económicas y territoriales que tengan relación con el subsidio familiar, como composición de los hogares, niveles de vulnerabilidad, acceso a servicios, características poblacionales y condiciones del entorno.

Esto abrirá la puerta a análisis más completos y a una mejor comprensión del impacto de las cajas de compensación en el bienestar de las familias.

“El Observatorio de Datos se convierte en una herramienta que integra información clave para ofrecer una lectura precisa, oportuna y confiable del comportamiento de los afiliados, las empresas y los programas de las cajas de compensación, permitiéndonos fortalecer la supervisión y la toma de decisiones informadas”, señaló Sandra Viviana Cadena Martínez, superintendente del Subsidio Familiar.

La plataforma está organizada en cinco ejes estratégicos de investigación del sistema: impacto y equidad, mercado laboral, sostenibilidad financiera, calidad en programas y servicios, e innovación social y desarrollo territorial lo que permite acceder a estos datos claves.

El Observatorio estará disponible para consulta pública a través del enlace oficial de la Superintendencia: https:https://www.ssf.gov.co/observatorio_bi

Con el Observatorio no solo se fortalecerá la toma de decisiones basada en evidencia, sino que también permitirá anticipar tendencias, optimizar la asignación de recursos y diseñar políticas públicas más efectivas para cerrar brechas sociales.

De esta manera, se consolida como una herramienta estratégica para impulsar la transparencia, la eficiencia y la modernización del sistema en beneficio de los colombianos.

$50 MIL MILLONES DE PESOS PARA SUBSIDIOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANA

La Superintendente del Subsidio Familiar Sandra Viviana Cadena Martínez, anunció la redistribución de más de 50 mil millones de pesos en recursos destinados a subsidios de vivienda rural y urbana, correspondientes a remanentes no asignados durante más de una década.

En total, los recursos ascienden a $8.370 millones en el componente urbano y $41.664 millones en el componente rural, que serán utilizados para la compra, construcción y mejoramiento de vivienda a través de las Cajas de Compensación Familiar.

La medida se formalizará mediante una resolución conjunta entre la Superintendencia del Subsidio Familiar y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en la cual se establecen los criterios y la metodología para la distribución de los remanentes de segunda prioridad de las Cajas.

Con esta acción se busca asegurar que los recursos lleguen de manera equitativa y transparente a las familias que más lo necesitan, en todo el territorio nacional.