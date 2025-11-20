¿‘Jota Pe’ Hernández será la cabeza de lista del Partido Verde?: esta es la encuesta que lo favorece
El senador Jonathan Ferley Pulido compite con otros congresistas como Angélica Lozano y Ariel Ávila por liderar la lista al Senado de la colectividad.
Congreso
En la noche de este miércoles 19 de noviembre las directivas del Partido Verde se reunieron con los congresistas y militantes de la colectividad para discutir sobre la conformación de las listas a Senado y Cámara para el 2026.
En dicho encuentro se presentó una encuesta que, si bien no es vinculante, servirá de insumo para la definición de la cabeza de lista: el ganador con diferencia es Jhonathan Ferley Pulido Hernández, más conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, seguido de Angélica Lozano, Ariel Ávila y Katherine Miranda.
Así quedó la medición de la intención de voto:
1. 21,8% - ‘JotaPe’
2. 14,9% - Angélica Lozano
3. 12,4% - Ariel Ávila
4. 10,6% - Katherine Miranda
5. 10,1% - Inti Asprilla
6. 9,6% - Katherine Juvinao
7. 7,9% - Fabián Díaz
8. 7,1% - Duvalier Sánchez
9. 6,4% - Andrea Padilla
10. 6,3% - León Fredy Muñoz
11. 6,3% Mauricio Toro
12. 6,1% Olga Lucía Velásquez
13. 6,0% Carolina Giraldo
14. 5,7% Carolina Espitia
15. 5,3% Jhon Amaya (hermano del gobernador Carlos Amaya)
16. 5,1% Wilmer Castellanos
17. 4,8% Cristián Avendaño
El objetivo principal de esta medición no era la discusión de la cabeza de lista, sino utilizarse como un insumo general para las decisiones electorales que el partido va a tener que tomar en los próximos días y antes del cierre de las inscripciones para Congreso, el próximo 8 de diciembre.
Una de las decisiones que se tomó ya en este primer encuentro fue la de cerrarle la puerta a los ‘influenciadores’ Alejandro Vergel y Beto Coral, conocidos por destacar en redes al Gobierno Petro. En el Partido Verde no vieron con buenos ojos su inclusión, por lo cual ya están buscando espacio en otras colectividades, como En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo.