¿‘Jota Pe’ Hernández será la cabeza de lista del Partido Verde?: esta es la encuesta que lo favorece

Congreso

En la noche de este miércoles 19 de noviembre las directivas del Partido Verde se reunieron con los congresistas y militantes de la colectividad para discutir sobre la conformación de las listas a Senado y Cámara para el 2026.

En dicho encuentro se presentó una encuesta que, si bien no es vinculante, servirá de insumo para la definición de la cabeza de lista: el ganador con diferencia es Jhonathan Ferley Pulido Hernández, más conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, seguido de Angélica Lozano, Ariel Ávila y Katherine Miranda.

Así quedó la medición de la intención de voto:

1. 21,8% - ‘JotaPe’

2. ⁠14,9% - Angélica Lozano

3. ⁠12,4% - Ariel Ávila

4. ⁠10,6% - Katherine Miranda

5. ⁠10,1% - Inti Asprilla

6. ⁠9,6% - Katherine Juvinao

7. ⁠ 7,9% - Fabián Díaz

8. ⁠7,1% - Duvalier Sánchez

9. ⁠6,4% - Andrea Padilla

10. ⁠6,3% - León Fredy Muñoz

11. ⁠6,3% Mauricio Toro

12. ⁠6,1% Olga Lucía Velásquez

13. ⁠6,0% Carolina Giraldo

14. ⁠5,7% Carolina Espitia

15. ⁠5,3% Jhon Amaya (hermano del gobernador Carlos Amaya)

16. ⁠ 5,1% Wilmer Castellanos

17. ⁠4,8% Cristián Avendaño

El objetivo principal de esta medición no era la discusión de la cabeza de lista, sino utilizarse como un insumo general para las decisiones electorales que el partido va a tener que tomar en los próximos días y antes del cierre de las inscripciones para Congreso, el próximo 8 de diciembre.

Una de las decisiones que se tomó ya en este primer encuentro fue la de cerrarle la puerta a los ‘influenciadores’ Alejandro Vergel y Beto Coral, conocidos por destacar en redes al Gobierno Petro. En el Partido Verde no vieron con buenos ojos su inclusión, por lo cual ya están buscando espacio en otras colectividades, como En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo.