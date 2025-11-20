Horóscopo de hoy, 20 de noviembre, del Profesor Salomón: Hoy se abrirán nuevas puertas en su vida

Las personas nacidas en la fecha de hoy, 20, tienden a ser muy solitarias, que siempre buscan compañía, asociarse y ayudar a los demás. Por otro lado, son personas que destacan por su habilidad para los negocios, tienen una gran intuición y son muy buenos para dar ideas a otras personas. Este nuevo año, traerá consigo muchas bendiciones, estabilidad y fortaleza para su vida.

El número del día es el 3758, la recomendación, colocar 7 granos de arroz en su billetera para la prosperidad, el color del día, es el verde, y la fruta, la mandarina.

Horóscopo del día 20 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para las personas nacidas bajo el signo aries, tendrán muchos cambios en su aspecto laboral, pues esto va a cambiar o se va a fortalecer de gran manera, por esto no debe asustarse, pues le será muy favorable. Debe tener cuidado con las envidias, pues le pueden causar algunos obstáculos que no debería permitir.

Número del día: 1577.

Recomendación: El rompe hechizos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas del signo leo, el tarot dice que tendrán mucha magia en la labor que desempeñen, por lo que tendrán grandes bendiciones y resultados en todos sus proyectos. Si le proponen un viaje, debe aceptarlo, pues esto le cambiará su vida o mejorará muchos aspectos.

Número del día: 0234.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para el signo sagitario, el profesor Salomón asegura que le llegará una oportunidad que tendrá alguna relación con el dinero, ya sea un negocio o un préstamo que traerá resultados muy positivos. Si ha estado pensando en un viaje, pronto se le dará la posibilidad, y seguramente sea hacia el extranjero.

Número del día: 7814.

Recomendación: El velón abre caminos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas de este signo, el tarot dice vendrá mucho triunfo, poder y logros de metas que se había propuesto, este año le ha planteado diferentes retos, pero también ha sido tiempo para que consiguiera muchas cosas inesperadas que le traerían muchas bendiciones, por eso, es momento de que cierre el año con broche de oro.

Número del día: 4157.

Recomendación: El kit de suerte rápida.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Para las personas libra, les llegará dinero en cantidades más que suficiente. Además, le propondrán un viaje que ha estado esperado desde hace mucho tiempo y por fin se le dará la oportunidad de hacerlo, y tiene que aprovecharla al máximo para disfrutar eso que tanto ha querido.

Número del día: 0476.

Recomendación: El velón lluvia de plata.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Debe tener cuidado, pues próximamente tendrá situaciones que le serán de mucho estrés. Por esto, no se comprometa en más cosas de las que puede cumplir. Aquellas personas que se encuentran luchando por algo, como una pensión por ejemplo, por fin les saldrá a su favor, y sucederá de una forma muy inesperada.

Número del día: 4618.

Recomendación: El agua direccionada de la sabiduría.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las personas del signo tauro deben tener mucho cuidado, pues el profesor Salomón asegura que hay personas envidiosas que podrían estar haciendo cosas en su contra, posiblemente relacionado con su parte laboral o donde se esté desempeñando, ya que hay una persona negativa de la cual debe tomar ciertas precauciones.

Número del día: 4019.

Recomendación: El baño de los siete licores.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas del signo virgo, les llegará mucho trabajo y mucha actividad, por esto, deben organizarse muy bien para que puedan tener éxito en todas las actividades que vayan a desarrollar. Sin embargo, debe hacer un borrón y cuenta nueva, es importante que deje atrás todo lo que pasó o lo que no se dio, pues debe concentrarse en lo que está pasando actualmente.

Número del día: 0039.

Recomendación: La garrafa de la prosperidad.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

A las personas del signo capricornio, les estarán llegando muchas bendiciones a nivel económico, pues recuperaran dinero, le pagarán otro, y de esa forma estará activando una nueva fuente de ingresos. Además, su trabajo estará muy estable, pues está pasando por unas muy buenas energías a su alrededor.

Número del día: 4518.

Recomendación: La tasa de Santa Marta.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Las personas cáncer, tendrán una mejora significativa en su parte económica, pues los cambios estarán llegando de la mano de la Luna nueva. Por otro lado, relacionado con el amor, le llegarán muchos cambios que serán favorables, o si es el caso, le llegará una nueva relación.

Número del día: 7984.

Recomendación: El velón lluvia de plata.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas nacidas bajo el signo escorpión, tendrán una mejora en su aspecto laboral, ya sea un ascenso, una mejoría o un nuevo cambio. Por esto, si ha pensado en empezar un nuevo emprendimiento, es un gran momento para iniciarlo. De igual modo, también evidenciará una mejoría en el aspecto del amor, ya sea que se estabiliza su relación o inicia una nueva.

Número del día: 1190.

Recomendación: El vino para el amor.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para las personas del signo piscis, tendrán mucho éxito en su trabajo o en la labor que desempeñen y llegarán resultados extraordinarios. Sin embargo, debe considerar su estado de ánimo, pues a pesar de que muchas veces se puede mostrar feliz, debe analizar si realmente es lo que siente en su corazón, pues la felicidad únicamente sirve, si es un sentimiento genuino.

Número del día: 3390.

Recomendación: El agua direccionada del éxito.

