Mercurio Retrógrado del 9 al 29 de noviembre: ¿Cómo afectará a los signos del zodiaco?

Desde el 9 de noviembre de 2025 hasta el 29 noviembre se vivirá el último Mercurio Retrógrado del año. Este inició en el signo de Sagitario, el cual le pertenece a las personas que nacieron del 22 de noviembre y el 21 de diciembre, para luego entrar al signo de Escorpio, que le corresponde a los que cumplen años del 24 de octubre y el 22 de noviembre.

Se entiende que durante estos días la luna revelará la verdad de todas las personas que han esperado el momento perfecto para escuchar su interior. Incluso, se pronostica que varias cosas cambiarán en cuanto a lo personal como en otros ámbitos.

Mercurio retrógrado: ilusión óptica que afecta a la astrología

De acuerdo con la ciencia, este suceso solamente demuestra el momento en el que el cielo parece retroceder. Puesto que, Mercurio se ha de adelantar de la Tierra aproximadamente tres o cuatro veces al año, ya que, este solo dura 88 días en darle la vuelta al Sol.

Sin embargo, para la astrología este Mercurio se ha de considerar como el planeta que controla la comunicación, lo que ha de estar conectado con malentendidos, confusión o problemas, lo que ha de ser una señal clave para que varias personas entrar en un estado de crisis.

Pero, no todo es malo, puesto que, este momento no solo representa crisis, sino que también es una apertura para pensar mejor sobre como sobrellevar la vida.

¿Qué significa estar en Mercurio Retrógrado?

Cabe resaltar que, la astróloga Mía Astral, indica que, en esta ocasión, Mercurio Retrógrado podrá a disposición la oportunidad de reevaluar y revisar asuntos para terminar bien el año.

Incluso, indica que, desde astrología, Mercurio retrógrado y su faena ya inicio, y esta va desde 21 de octubre al 16 de diciembre, por lo que su influencia ayudara a observar, corregir y afinar todo lo que está en caos.

¿Cómo afectará a los signos del Zodiaco en noviembre el Mercurio Retrógrado?

Frente a esto, a continuación encontrará a detalle el impacto que tendrá Mercurio Retrógrado en los signos del Zodiaco:

Capricornio : deberá tener fuerza mental para afrontar problemas de trámites que tienen que ver con papeles importantes.

: deberá tener fuerza mental para de trámites que tienen que ver con papeles importantes. Sagitario : sostendrá un dilema que hará que sus actividades como viajes presenten retrasos, incluso sentirá desorientación.

: que hará que sus actividades como viajes presenten retrasos, incluso sentirá desorientación. Acuario : tiene estar alerta, puesto que, se presentarán situaciones que pueden colocar en riesgo una relación amorosa o una amistad importante.

: tiene estar alerta, puesto que, o una amistad importante. Piscis : estará sobrepensando todo, lo que ocasionará un fuerte dolor de cabeza, por lo que se le recomienda hacer diferentes actividades.

: estará sobrepensando todo, lo que ocasionará por lo que se le recomienda hacer diferentes actividades. Aries : deberán tener cuidado con lo que habla, ya que estará frustrado y agotado, por lo que se presentará ante los demás como una persona grosera.

: deberán tener cuidado con lo que habla, ya que estará frustrado y agotado, por lo que se presentará ante los demás como una persona grosera. Tauro : sentirá que todo va lento, desde su trabajo como en su vida, por lo que deberá tener calma y entender que todo es un proceso.

: sentirá que todo va lento, desde su trabajo como en su vida, por lo que Escorpio: sus emociones estarán al límite, tendrá que trabajar en controlarlas, puesto que, no siempre serán correspondidas y esto puede causar desilusión.

Libra : tiene que empezar a amarse como es, puesto que, realizar cambios de imagen no saldrán muy bien y después se va a arrepentir.

: tiene que empezar a amarse como es, puesto que, realizar cambios de imagen no saldrán muy bien y después se va a arrepentir. Virgo : deberá cuidar su trabajo, su actitud lo está convirtiendo en un ser desagradable , por lo que nadie le interesa hablar con usted.

: deberá cuidar su trabajo, , por lo que nadie le interesa hablar con usted. Leo : se le ha de recomendar evitar hacer cualquier trato , desde negaciones de inversiones como en llegar a acuerdo con su pareja.

: , desde negaciones de inversiones como en llegar a acuerdo con su pareja. Cáncer : la calma es la solución, su hogar estará en su contra, pero no se deje invadir de esa mala energía.

: la calma es la solución, pero no se deje invadir de esa mala energía. Géminis: los malentendidos estarán a su alrededor, por lo que se ha de recomendar no hablar nada importante con otras personas, incluso con su familia, puesto que, la envidia si existe.