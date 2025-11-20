Gustavo Chica de Caracol Radio gana Premio Simón Bolívar 2025 como Periodista del Año: perfil y trayectoria

El periodista Gustavo Chica, de Caracol Radio, quien sufrió el sábado 5 de julio en San José del Guaviare un ataque cerca a su casa, ganó Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría “Periodista del Año”.

Acá le contamos cuál ha sido su recorrido en el periodismo y los logros que lo han llevado a obtener este importante premio.

¿Quién es Gustavo Chica? Este es su perfil

Gustavo Chicangana Álvarez, conocido en su municipio como “Gustavo Chica”, es una figura central en la información de San José del Guaviare. Como director y voz principal de Guaviare Estéreo en el programa de “Hoy por Hoy Guaviare” que se emite en las emisoras de San José y Calamar del Guaviare, emisora afiliada a Caracol Radio, el periodista informa diariamente sobre los sucesos más relevantes del departamento.

Trayectoria periodística de Gustavo Chica

Gustavo lleva vinculado a Caracol Radio Guaviare desde el año 2003. Desde entonces se ha desempeñado en el Servicio Informativo con rigurosidad y cubriendo temas de orden público, judicial, entre otros. Sus primeras líneas periodísticas las escribió en Garzón, Huila. Luego la ruta lo llevó a Neiva, y posteriormente a tierras de Ubaté y La Mesa, en Cundinamarca. Adicional a ello, trabajó en la capital del país, Bogotá, y Barrancabermeja.

Colegas de Gustavo Chica afirman que “él ha acompañado a hombres, mujeres y familias que han resistido el asedio de guerrillas, paramilitares y, hoy, de disidencias que no quisieron acoger la firma del acuerdo de paz de 2016″

Últimos detalles del atentado en contra del periodista Gustavo Chica

Los últimos avances de la investigación determinaron que alias Duvan, cabecilla de las disidencias de alias Calarca, fue el responsable del intento de asesinato en contra de Gustavo Chica. En ese sentido, Alias Duvan, habría dado la orden a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’ del Bloque Jorge Suárez Briceño, para que coordinara el ataque armado en el que fueron atacados Gustavo Chica y su esposa en San José del Guaviare.

Es así como alias ‘Cartulina’ contrata a los ya judicializados: Wilmer Alexander Perea Babativa, quien le disparó al corresponsal y a Alberto Antonio Araújo Rivera, quien contrató al sicario por $2 millones.