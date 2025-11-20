Expresidente Gaviria rechaza moción de censura a MinDefensa: Lo que necesita Colombia es coherencia

Colombia

El expresidente y director del Partido Liberal, Cesar Gaviria anunció que no respaldarán la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

#POLÍTICA El expresidente César Gaviria y director del Partido Liberal se suma al Centro Democrático y anuncia que no respaldará la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.



“Remover al ministro no solo sería ineficaz, sino abiertamente… pic.twitter.com/xcajaAG0wj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 20, 2025

A través de un comunicado, el exmandatario señaló que que por primera vez desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro se vio un ejercicio efectivo de autoridad en materia de seguridad. Aseguró Gaviria que al ordenar este tipo de bombardeos contra grupos armados, el jefe de estado finalmente tomó decisiones y asumió el control político que la Constitución le exige.

“El presidente Petro, que durante dos años se negó a asumir con claridad el liderazgo sobre la Fuerza Pública, finalmente tomó decisiones, dio órdenes concretas y asumió el control político que la Constitución le exige. En un gobierno que ha privilegiado la retórica y el voluntarismo sobre la acción, esta operación marcó un giro: se actuó contra estructuras armadas que llevan años destruyendo comunidades enteras”.

El expresidente Cesar Gaviria respaldó incluso la defensa que algunos sectores han hecho al ministro Pedro Sanchez e indicó que suspender las operaciones sólo agravaría la situación de seguridad que vive el país.

“La prioridad debe ser contener a las estructuras armadas que están violando de manera flagrante el derecho internacional humanitario mediante el reclutamiento de menores, y no debilitar la capacidad institucional para enfrentarla. Suspender las operaciones sólo agravaría la ya delicada situación de seguridad que vive el país”.

Insistió el exmandatario en que remover al jefe de la cartera de Defensa no solo sería ineficaz, sino abiertamente contraproducente y agregó que la situación actual también debería servir como un llamado de atención a la gestión del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, de quien aseguró que “su conducción ha estado marcada por improvisación, falta de claridad estratégica y una desconexión evidente con las realidades que operan en los territorios”.