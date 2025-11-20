Neiva

En Campoalegre fue capturado alias Mechas, señalado de agredir a una patrullera de la Policía

El hombre fue detenido por violencia contra servidor público luego de empujar a una uniformada y causarle lesiones.

El hecho se presentó en Campoalegre Huila.

La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un hombre conocido como alias “Mechas”, señalado de agredir a una patrullera que realizaba un procedimiento de registro y control. El hecho ocurrió cuando la uniformada identificó al ciudadano en actitud sospechosa y decidió practicarle una requisa preventiva en vía pública.

De acuerdo con el reporte institucional, el hombre intentó escapar al ser requerido y, en medio de su reacción violenta, empujó a la patrullera, provocando su caída. La uniformada sufrió lesiones en la mano derecha y el pie izquierdo, lo que obligó a suspender el procedimiento mientras los demás policías del cuadrante reaccionaban para detener al agresor.

El subteniente Luisa Castaño,comandante de la estación de Policía de Campoalegre, rechazó enérgicamente lo ocurrido y recordó que atacar a un uniformado constituye un delito grave. “No vamos a permitir agresiones contra nuestros policías; toda acción violenta será puesta de inmediato en conocimiento de la justicia”, afirmó el oficial, destacando que estos hechos ponen en riesgo la labor de protección a la comunidad.

Tras ser reducido, alias “Mechas” fue capturado por el delito de violencia contra servidor público, contemplado en el artículo 429 del Código Penal, y posteriormente dejado a disposición de la autoridad competente. La Policía reiteró su compromiso con la seguridad en Campoalegre y aseguró que continuará fortaleciendo los controles para garantizar la convivencia ciudadana.

