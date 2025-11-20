En Bolívar 95 sedes educativas ya cuentan con comida preparada del PAE

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó que Bolívar subió la cifra de sedes educativas que cuentan con comida preparada en el sitio, llegando a 289.

Durante el 2025, la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar le apostó a un cambio significativo en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), avanzando con paso firme hacia la modalidad de comida preparada en sitio, logrando así que más de 90 sedes Educativas cambiaran su modalidad de suministro de raciones industrializada a comida preparada en sitio, beneficiando a más de 77.000 estudiantes.

“Con esto combatimos la deserción escolar y le apostamos a tener estudiantes motivados, bien alimentados y dispuestos a aprender. Nuestra apuesta es que Bolívar sea el departamento más educado, y para eso hacemos lo que tengamos que hacer”, expresó el gobernador Arana.

Bolívar sigue demostrando que para mejorar la calidad educativa e invertir en el desarrollo del territorio es clave desarrollar una prestación de servicio educativo integral, garantizando el PAE.

Estas 95 sedes han dejado atrás las raciones industrializadas para servir alimentación caliente, nutritiva y fresca, garantizando que los estudiantes reciban alimentos saludables e inocuos.

Gracias a esta apuesta, más del 60% de los beneficiarios del PAE en Bolívar ya disfrutan comida preparada en las cocinas de las instituciones o transportadas desde un colegio cercano. Esto representa un avance histórico en la gestión del programa y un compromiso cumplido con la permanencia escolar y la nutrición de los estudiantes beneficiados.

“Este cambio en el PAE refleja la voluntad de un gobierno que cree en la transformación desde la escuela. Cada plato de comida caliente es una muestra del compromiso que tenemos con el bienestar y el futuro de nuestros niños y niñas”, afirmó la Secretaria de Educación de Bolívar, CrisJulieth Ramos.

Alimentar, transformar y garantizar bienestar para todos, serán los pilares de cada acción que realice este gobierno departamental para mejorar cada día el suministro PAE en las escuelas.