Elecciones atípicas por la Gobernación de Magdalena: denuncias por amenazas previo a los comicios

Colombia

Previo a las elecciones atípicas de este domingo 23 de noviembre donde los habitantes del Magdalena, volverán a las urnas para elegir a su nuevo gobernador, en una elección atípica convocada por la Registraduría Nacional, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Rafael Martínez por doble militancia

La candidata Margarita Guerra, aseguró que no han podido abrir varios puntos de campaña debido al constreñimiento a los líderes que la respaldan.

Leer también: Elecciones atípicas por la Gobernación de Magdalena: ¿Dónde votar este domingo 23 de Noviembre?

Según su denuncia, estas personas tendrían temor de participar en las jornadas políticas por las amenazas recibidas.

La candidata sostuvo que incluso se estarían impartiendo órdenes para que la comunidad no vote por ella y apoye a otro aspirante, lo que calificó como una forma de constreñimiento electoral.

Le podría interesar: Elecciones atípicas en Magdalena: ¿Quiénes son los candidatos que están detrás de la gobernación?

“No podemos permitir volver a la época del año 2000, donde grupos armados decidían quiénes eran los candidatos o los alcaldes en el Magdalena”, afirmó.

#POLÍTICA | La candidata a la Gobernación del Magdalena, Margarita Guerra (@mmarguiguerra), denunció que líderes de su campaña en Sabanas de San Ángel no han podido abrir sus sedes por presuntas amenazas del Clan del Golfo.



La alerta se da a pocos días de las elecciones atípicas… pic.twitter.com/VRZMpKu9F5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 20, 2025

Llamado al Gobierno y autoridades electorales

Guerra pidió la intervención del presidente de la República, del Ministerio de Defensa y de la Registraduría Nacional, solicitando garantías plenas para el proceso electoral de este domingo.

También pidió reforzar la seguridad en zonas donde, según dijo, operan estructuras del Clan del Golfo.

Podría interesarle: Rafael Noya denuncia presunto uso de recursos de la Gobernación del Magdalena en campaña política

Finalmente, la candidata expresó que su proyecto político ,según ella, ha generado transformaciones y obras en el departamento, y envió un mensaje a los magdalenenses asegurando que “no están solos” y que espera que se respete el derecho al voto y la participación democrática.