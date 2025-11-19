Elecciones atípicas en Magdalena: ¿Quiénes son los candidatos que están detrás de la gobernación?

Magdalena

Luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Rafael Martínez por doble militancia, se convocaron elecciones atípicas este domingo 23 de noviembre para elegir al gobernador del Magdalena hasta el 2027.

¿Quiénes son los candidatos a la Gobernación del Magdalena?

Rafael Emilio Noya García:

Fue diputado entre 2020 y 2023. Sin embargo, en mayo de 2024 El Tribunal Administrativo del Magdalena anulo su credencial por doble militancia.

Inscrito por la Colación “En el Magdalena cabemos todos” y cuenta con el apoyo del Pacto Histórico.

María Margarita Guerra Zúñiga:

Es abogada, magíster en Derecho Público y exdiputada del Magdalena. Hace parte del proyecto político que ha ganado las elecciones departamentales durante los últimos 18 años. Pertenece a la corriente liderada por Carlos Caicedo, quien hoy se encuentra en recolección de firmas para una candidatura presidencial y figura destacada de la izquierda en Colombia.

Luis Augusto Santana Galeth:

Para esta contienda se presenta con el aval del partido Dignidad y Compromiso.

Santana, ha tenido una trayectoria marcada entre el sector público y privado.

Miguel Martínez Olano:

Es abogado y exconcejero de Santa Marta en el periodo 204-2027, Martínez, habría renunciado a su candidatura para la aspirar a la Gobernación del Magdalena.

Sin embargo, su candidatura ha sido cuestionada por una posible inhabilidad legal, debido a una demanda ante el Consejo Nacional Electoral por coincidencia de períodos.

Además, enfrenta una demanda por pérdida de investidura ante el Tribunal Administrativo por presunta incompatibilidad en su labor.

Estas elecciones definirán quién gobernará el Magdalena hasta 2027.

¿Cómo se ve el tarjetón electoral?