El Pulso del Fútbol, 20 de noviembre de 2025
El Pulso del Fútbol debate sobre si la Selección Colombia del 2014 es mejor que la actual.
¿Esta selección podrá superar a la de Pékerman?
43:49
Mario Yepes jugador de Colombia en los cuartos de final del Mundial del 2014 ante Brasil /Getty Images
En este porgrama de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de los cuadrangulares que se jugará hoy entre Nacional y América. Steven dijo: “América tiene un par de ausencias y va a jugar con tres volantes de marca, yo confío tan poco que le pondría cinco volantes. Así mismo hizo Pékerman en su momento con la selección y sacó el punto”. Sobre el tema César agregó: “Nacional tiene los mejores laterales de la liga con Román y Candido, y Tesillo es uno de los mejores centrales. Además, Simón García ha hecho un buen trabajo, solo que se hizo expulsar”.
