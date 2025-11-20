El Pulso del Fútbol, 20 de noviembre de 2025

Mario Yepes jugador de Colombia en los cuartos de final del Mundial del 2014 ante Brasil /Getty Images / Jamie McDonald

Mario Yepes jugador de Colombia en los cuartos de final del Mundial del 2014 ante Brasil

En este porgrama de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de los cuadrangulares que se jugará hoy entre Nacional y América. Steven dijo: “América tiene un par de ausencias y va a jugar con tres volantes de marca, yo confío tan poco que le pondría cinco volantes. Así mismo hizo Pékerman en su momento con la selección y sacó el punto”. Sobre el tema César agregó: “Nacional tiene los mejores laterales de la liga con Román y Candido, y Tesillo es uno de los mejores centrales. Además, Simón García ha hecho un buen trabajo, solo que se hizo expulsar”.

No olvide escuchar el audio del programa.

