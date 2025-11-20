El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 20 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol debate sobre si la Selección Colombia del 2014 es mejor que la actual.

Mario Yepes jugador de Colombia en los cuartos de final del Mundial del 2014 ante Brasil /Getty Images

Juan Cedeño

¿Esta selección podrá superar a la de Pékerman?

43:49

En este porgrama de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de los cuadrangulares que se jugará hoy entre Nacional y América. Steven dijo: “América tiene un par de ausencias y va a jugar con tres volantes de marca, yo confío tan poco que le pondría cinco volantes. Así mismo hizo Pékerman en su momento con la selección y sacó el punto”. Sobre el tema César agregó: “Nacional tiene los mejores laterales de la liga con Román y Candido, y Tesillo es uno de los mejores centrales. Además, Simón García ha hecho un buen trabajo, solo que se hizo expulsar”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

Caracol Radio
