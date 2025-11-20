Dos agentes de tránsito son golpeados por varias personas en zona rural de Risaralda, Caldas

Dos agentes de tránsito de Risaralda (Caldas) agredidos por algunos civiles. Foto: El informador de occidente.

Manizales

La agresión a dos agentes de tránsito ocurrió en la vía que conduce de Risaralda al municipio de San José, estos fueron llamados para atender una colisión, al llegar al lugar, procedieron a verificar lo sucedido, pero segundos después son agredidos verbal y físicamente por varias personas, incluso, los reguladores de movilidad fueron atropellados por un motociclista y, posteriormente, los agresores huyeron del sitio.

Le puede interesar: Caldas es líder en la productividad cafetera a nivel nacional

“Rechazamos este hecho que fue la atención de un supuesto choque. Efectivamente, los agentes iban a hacer las actuaciones de personas heridas y daños, pero son agredidos, les tiraron por delante una moto, por eso no estamos de acuerdo con estos hechos porque son funcionarios y a cualquier servidor le puede suceder por estar en cumplimiento de sus funciones. Esperamos llegar a una investigación más profunda, porque las cosas no pueden pasar a mayores”, indica Alejandro Betancur, alcalde de Risaralda.

Le puede interesar: Continua el cierre de la vía Salamina- Pácora en el sector del Recreo en Caldas

Los reguladores de movilidad sufrieron luxaciones en sus piernas derechas cuando uno de los motociclistas casi los arrolla por completo, quedando los uniformados sobre el suelo heridos, minutos más tarde fueron atendidos por el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Risaralda.

Los heridos cumplen con seis días de incapacidad, al cumplirse este tiempo, darán declaraciones del hecho para avanzar con la investigación y así dar con el paradero de los responsables.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

El mandatario municipal recalca el llamado a la comunidad a la calma y a respetar la norma, ya que quienes incurran en violencia contra servidor público incurrirán en prisión de 4 a 8 años, de acuerdo al código penal.