Caldas es líder en la productividad cafetera a nivel nacional

Manizales

Según los datos obtenidos de la producción cafetera de este 2025 que ya está llegando a su fin, el departamento de Caldas se consolida una vez más como el más productivo del país en materia cafetera, al registrar la mayor producción de café por hectárea en Colombia.

Desde el Comité de Cafeteros de Caldas destacan que este desempeño fortalece el optimismo de los caficultores y más en un año donde el florecimiento de los cultivos se vio afectada por las intensas lluvias que se han reportado en el año.

Calidad de la cosecha en el 2025

El presidente de la Junta de la Federación de Cafeteros de Caldas, Marcelo Salazar, destacó la calidad de la cosecha de este año, a pesar de las intensas lluvias.

Según el líder cafetero, las condiciones climáticas redujeron la producción entre un 25 % y un 30 % frente a la cosecha de 2024, pero la calidad se mantuvo en niveles históricos.

“Los niveles de pasilla y broca en los centros de acopio son realmente bajos, y los buenos precios —alrededor de tres millones de pesos por carga durante 2025— han dinamizado la economía del departamento y compensado la disminución en la producción”, afirmó.

Caldas líder en la productividad a nivel nacional

Caldas continúa liderando la productividad nacional gracias a la alta densidad y tecnificación de sus cafetales, lo que se refleja en mejores ingresos para las familias productoras.

“Es un indicador muy importante para la productividad del departamento y nos destaca como referente de la caficultura en el país. Seguiremos trabajando para ser el departamento más productor, más denso y más tecnificado”, señaló Marcelo Salazar.

De acuerdo con los productores, la renovación de cultivos y el trabajo constante en las fincas han sido claves para mantener la competitividad del sector en Caldas.

No aranceles para el café colombiano

Frente al reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre los aranceles al café colombiano, desde el gremio cafetero caldense destacan que esta decisión se convierte en una ventaja competitiva frente a otros países productores.

“Es muy favorable el trabajo diplomático que se hizo desde la Federación de Cafeteros con el equipo económico de la Casa Blanca. Esto permite que los casi cinco millones de sacos que Colombia envía al mercado estadounidense sigan entrando sin el arancel del 10 %, lo cual garantiza empleo y la continuidad en la producción de café de altísima calidad”, enfatizó.