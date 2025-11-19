Cuerpos hallados sin vida en Palmar de Varela: así fueron trasladados desde Barranquilla

El Departamento de Policía Atlántico continúa investigando el hallazgo de tres hombres sin vida con señales de violencia en una zona rural del municipio de Palmar de Varela.

Y es que la tranquila población, en el oriente del departamento, ha tenido horas de temor con la aparición de los cuerpos que registraban impactos de bala y se encontraban atados de manos y pies.

Los cadáveres fueron encontrados en distintos lugares del municipio, pero estarían relacionados: de hecho dos de las víctimas serían padre e hijo.

Entre las víctimas figura Geovanny José Flórez Camargo, conocido como alias ‘Tres Pelos’, un hombre que contaba con un historial delictivo extenso, vinculado a antiguas redes criminales de Barranquilla, y excabecilla de la banda conocida como ‘Los Cabezones’.

La hipótesis del caso

Las autoridades manejan la hipótesis de que el triple homicidio obedece a un presunto ajuste de cuentas entre estructuras ilegales.

De hecho, se investiga si las víctimas fueron engañadas para trasladarlas desde Barranquilla hasta Palmar de Varela, supuestamente por un sujeto apodado como ‘Balín’.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, señaló que “por información que hemos recopilado en Caribe Verde fueron llevadas tres personas. Las familias en horas de la noche reportaron las desapariciones y es así como al día siguiente fueron encontrados los cuerpos sin vida”.

El coronel confirmó que la confrontación de bandas como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ por las rentas ilegales están generando hechos violentos en los municipios.