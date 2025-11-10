Personería recibió denuncia de presunto abuso sexual de un menor de edad en un jardín de Manizales

Manizales

La Personería de Manizales confirmó que recibió una denuncia de un presunto abuso sexual de un menor de edad en un jardín adscrito al ICBF. El menor se encuentra en este momento en una clínica de la ciudad en estado crítico. La familia ya presentó la denuncia a la fiscalía general de La Nación

El personero de Manizales, Juan Pablo Osorio Gallo, confirmó que el día de ayer recibió una denuncia de una familia que asegura que un menor de cinco años fue abusado sexualmente en un jardín de la ciudad. La Fiscalía ya tiene la denuncia que fue formulada por la familia el viernes.

“Inmediatamente establecimos comunicación con los familiares y verificamos todas las condiciones y circunstancias que rodearon el caso, también la activación de la ruta que el menor reciba la atención médica y psicológica. La denuncia fue presentada también el viernes pasado por parte de la defensora de familia asignada al caso y el menor actualmente está recibiendo atención médica en un centro hospitalario de la ciudad. Tenemos planeadas unas actividades de verificación y cumplimiento de los requisitos y documentación legal para el funcionamiento de ese jardín”, dijo Gallo

El menor se encuentra en una clínica de la ciudad y es valorado por profesionales, además, se espera un dictamen de medicina legal que confirme la denuncia realizada por la familia

Gallo comentó que ya se están adelantando inspecciones en terreno en el jardín para verificar las versiones de los denunciantes

Hasta el momento el ICBF oficialmente no se ha referido a este presunto caso de abuso sexual de un menor en Manizales