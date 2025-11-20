CSB realizó taller sobre autorizaciones ambientales para la pequeña minería en el sur de Bolívar

Cartagena

La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), en el marco del Proyecto 10: Contribución Ambiental a la Gestión Integrada del Mercurio en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, realizó con éxito el taller “Autorizaciones Ambientales para Pequeña Minería”, dirigido a representantes del sector minero, alcaldías municipales y actores del territorio.

La jornada, que tuvo un aforo total, tuvo como propósito socializar los procedimientos, requisitos y alcances de las licencias ambientales aplicables a la pequeña minería. Durante la capacitación se abordaron temas como la licencia ambiental para pequeña minería, la licencia ambiental temporal y la gestión de relaves, estériles y colas.

Los asistentes despejaron dudas sobre la normatividad vigente y lograron actualizar sus conocimientos en requisitos, fortaleciendo su capacidad para avanzar hacia el cumplimiento de la ley y la protección del entorno.

Durante el taller, el ingeniero Mauricio Jiménez, expositor invitado, presentó una completa explicación sobre el manejo de relaves y la economía circular en la pequeña minería, destacando la importancia de la caracterización, el aprovechamiento responsable y la aplicación de tecnologías limpias para reducir impactos ambientales y recuperar materiales valiosos. Sus aportes permitieron comprender los retos y oportunidades asociados al adecuado manejo de relaves, la normativa vigente y los procesos técnicos aplicables en cuestión.

En su intervención, la Directora General de la CSB, Claudia Milena Caballero Suárez, resaltó que el sector minero es uno de los más importantes del país e hizo un llamado a sus actores para avanzar en la legalización de las actividades y adoptar un compromiso sostenible con el territorio. Señaló que este tipo de espacios permiten conocer la nueva normativa ambiental y fortalecen las capacidades del sector para cumplirla.