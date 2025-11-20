Concejala denuncia “atropello” en la salida de la Personería del Edificio Municipal de Tunja

La sesión de Audiencia Pública sobre la situación de la Personería Municipal de Tunja, realizada en el Concejo y con una duración superior a cinco horas, dejó más dudas que soluciones. De acuerdo con la concejal Laura Silva, el eje central del debate fue la decisión de la administración del alcalde Krasnov, de no renovar el contrato de comodato que permitía a la Personería ocupar oficinas en el Edificio Municipal. «...La salida de la Personería del edificio no solo vulnera a la entidad del Ministerio Público, sino también a los ciudadanos...», afirmó la cabildante en diálogo con Caracol Radio.

Durante la audiencia, el personero municipal expuso la dificultad económica para reubicar la entidad en el centro de Tunja, donde un inmueble adecuado costaría más de mil millones de pesos, cifra con la que no cuentan. Según Silva, el funcionario también demostró que desde 2023 se ha reducido el presupuesto asignado a la Personería, incumpliendo el 1.7 % obligatorio que establece la norma. La concejal señaló además la ausencia de quienes podían tomar decisiones: «...El alcalde no se hizo presente y solo asistieron las secretarías de Hacienda y Administrativa, que no tienen la competencia para reversar la salida...».

La sesión concluyó sin una solución concreta. Para Silva, el panorama es claro: «...La audiencia terminó inconclusa porque no se puede hacer nada. La salida de la Personería es un atropello de la administración...». La concejal cuestionó que la Alcaldía insista en falta de recursos mientras en otros escenarios asegura que las finanzas del municipio se encuentran sanas, con buena recaudación y cumplimiento de metas. «Es un panorama muy contradictorio», aseguró.

Tampoco quedó claro el futuro de las oficinas que dejará la Personería. Inicialmente se dijo que serían destinadas para archivo, pero posteriormente surgieron versiones diferentes desde dependencias oficiales. «...No sabemos para qué van a ser usadas; no entendí cuál es la vocación de esas oficinas...», señaló Silva, recordando que desde 1957 la Personería ha ocupado ese espacio en el Edificio Municipal. Sobre la ausencia del alcalde en la audiencia, la concejal afirmó que, según informó la mesa directiva, «no lo invitaron», lo que para ella refleja la falta de voluntad del mandatario para enfrentar el tema.