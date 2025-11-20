Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena reúne a líderes LGBTIQ+

Cartagena de Indias acoge esta semana el encuentro de la Coalición por la Igualdad de Derechos / Equal Rights Coalition (ERC) con la participación de líderes globales en la promoción de la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+.

El encuentro, que se realiza con el apoyo del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, permitirá avanzar en la definición de una hoja de ruta compartida, consolidar mecanismos de gobernanza y reforzar el compromiso internacional con la justicia social, la igualdad y la lucha contra todas las formas de discriminación.

“La Coalición por la Igualdad de Derechos es un mecanismo de colaboración entre gobiernos, hoy 45, puesto en marcha en 2016 en la Conferencia mundial sobre Derechos Humanos de las personas LGBTI en Montevideo, para impulsar el progreso de los derechos sobre diversidad sexual y de género en todo el mundo, así como el fomento de un desarrollo inclusivo, y que actúa de mano de organizaciones de la sociedad civil, y organismos multilaterales”, explicó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

Durante las jornadas en Cartagena, las delegaciones analizan los retrocesos en derechos LGBTIQ+ y diseñan estrategias para proteger a la población frente a cierres de programas de apoyo, violencia y restricciones políticas.

Este encuentro de alto nivel se realiza en el marco de la Copresidencia conjunta de Colombia y España de la Coalición por la Igualdad de Derechos.