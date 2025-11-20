CDI “Sueños Unidos” de Bicentenario, listo para recibir a 200 niños y niñas

La primera infancia de Cartagena cuenta con un nuevo espacio que promete brindar atención integral a 200 niños y niñas de la comunidad de Bicentenario y sus sectores aledaños. La Alcaldía Mayor de Cartagena, el Ministerio de Vivienda, la Fundación Santo Domingo y Findeter anuncian que concluyeron formalmente las obras del CDI Sueños Unidos.

”Es importante para el Distrito destacar que este Centro de Desarrollo Infantil permitirá fortalecer la garantía de derechos de las niñas y los niños de la primera infancia de Bicentenario y sus alrededores, una vez inicie su operación. Este proyecto logramos ejecutarlo en articulación con el Ministerio de Vivienda, Findeter y la Fundación Santo Domingo”, aseguró Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

Por su parte, la viceministra de Vivienda Aydee Marsiglia Bello, expresó: ”Es importante destacar el gran engranaje que se ha logrado entre el Gobierno nacional: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; la Alcaldía de Cartagena y el aporte de la Fundación Santo Domingo. A través de esta obra le apostamos a una puesta integral llamada ‘Barrios y veredas de paz’, que consiste en buscar la solución integral de muchas necesidades de los barrios vulnerables”.

Este Centro de Desarrollo Infantil cuenta con diferentes espacios como salas de desarrollo, zonas de juego seguro, comedor infantil, cocina, espacio de lactancia, baterías sanitarias infantiles y ambientes para el acompañamiento a las familias, que cumplen con los requerimientos establecidos para brindar el mejor de los servicios a la primera infancia.

El nuevo CDI de Bicentenario, ‘Sueños Unidos’, cuenta con 10 aulas, una enfermería, una sala de madres gestantes y lactantes, zona de cocina, comedor o aula múltiple, zona de cargue y descargue de alimentos, dos baterías de baños, patio central, zona de basuras y zona verde.

También dispone de una garita de vigilancia, un cuarto eléctrico, un cuarto de deposito, zona de lavandería, rampa y escaleras.

El segundo nivel comprende dos aulas para los niños de mayor edad, además de un aula administrativa dividida y área de personal docente.

“Barrios Unidos pasó a no tener nada para la atención y cuidado de la primera infancia, a hoy disfrutar dos nuevos CDI: Bicentenario y Villas de Aranjuez. El bienestar de 500 niños y niñas lo es todo. Todo ello con las mejores condiciones e infraestructura, como lo merece nuestra niñez”, agregó el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social, expuso: “Esta visita técnica era sumamente importante para constatar que todo está en orden de acuerdo a lo establecido para que la primera Infancia del sector reciba una atención integral y adecuada”.

A su vez, Juan Diego Céspedes, director de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Fundación Santo Domingo, se refirió a la importancia de más y mejores espacios pensados para la primera infancia, en medio de la inspección técnica.

“Este Centro de Desarrollo Infantil reafirma nuestro compromiso con el bienestar de la primera infancia y el desarrollo integral del Megabarrio Bicentenario. Desde la Fundación Santo Domingo, construir entornos seguros y llenos de oportunidades siempre será una prioridad. Este CDI es el tercero en Bicentenario y se suma a la oferta educativa de Barrios Unidos, fortaleciendo la apuesta de transformar socialmente a Cartagena desde los territorios”, manifestó Juan Diego Céspedes, director de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Fundación Santo Domingo.

“Es un honor contad con Gobierno, el ICBF y de la Alcaldía Mayor de Cartagena en este trabajo articulado que impulsa el desarrollo y el mejoramiento urbano. Este tipo de infraestructura genera un impacto positivo en la comunidad y brinda la tranquilidad que los niños estarán en un lugar seguro. Estos espacios se quedan en el territorio y son para la gente. Que este ejercicio nos motive a seguir apostándole al desarrollo”, concluyó Hernán Pardo, gerente de Infraestructura de Findeter.

La comunidad de Bicentenario recibe con obras concluídas a su totalidad y completamente dotado este CDI Sueños Unidos, del que se proyecta que inicie la prestación de sus servicios a 200 niños y niñas, en enero del 2026.

Grandes logros por la Primera infancia de la ciudad

A mediados de junio del presente año, la Alcaldía Mayor de Cartagena entregó a vecinos y familias de Villas de Aranjuez el CDI, Huellas de esperanza, una obra que impacta a 300 niños y niñas de ese sector, quienes reciben servicios de alimentación, educación, cuidado, entre otros.

Desde su apertura, este espacio garantizado la atención integral de los pequeños y se ha convertido un entorno protector de sus derechos.