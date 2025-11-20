Cayó alias ‘Gabrielito Bareta’ con un arma de fuego en Magangué, Bolívar: tiene prontuario delictivo

Cartagena

En desarrollo de actividades de registro, control y vigilancia para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, uniformados de la Policía Nacional realizaron un procedimiento que permitió la captura de un presunto delincuente en el barrio El Prado, sector Comfamiliar, en el municipio de Magangué.

Durante los controles, los policías observaron a un hombre en vía pública que mostró una actitud nerviosa. Ante esto, se le practicó un registro voluntario, hallándole en la pretina de la sudadera un arma de fuego de fabricación artesanal, con cuerpo metálico y empuñadura en hierro.

De inmediato, los uniformados procedieron a incautar el arma y materializar la captura del individuo por el delito de porte ilegal de arma de fuego. El capturado, identificado como alias “Gabrielito Bareta”, de 23 años, fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Según las investigaciones, este sujeto le registran anotaciones judiciales por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

El comandante de la Policía en Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, destacó la importancia del procedimiento: “Seguimos fortaleciendo los controles en los barrios para cerrarle el paso a quienes pretenden afectar la tranquilidad. Esta captura es resultado del servicio de policía cercano a la comunidad y orientado a los territorios.”