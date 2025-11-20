Cartagena tendrá 76 puntos de vacunación en cuatro centros comerciales este fin de semana

Con el propósito fortalecer las coberturas de inmunización en niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores, se realizará este viernes 21 y sábado 22 de noviembre la ‘Vacunatón’ Nocturna y sexta Jornada Nacional de Vacunación, que tiene como lema “Por ti, por mí, por todos, Vacúnate ya”.

El acto de lanzamiento se realizará el viernes, 21 de noviembre, en el barrio Nelson Mandela, en la sede principal de la Institución Educativa El Salvador, a partir de las 8:30 de la mañana. Posteriormente, en los centros comerciales Caribe Plaza, Los Ejecutivos, La Castellana y La Plazuela, de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche, se llevará acabo la ‘Vacunatón’ Nocturna.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, invitó a padres y cuidadores a aprovechar este receso escolar y ponerse al día con la vacunación, esta es una época en que las familias planean viajar y qué mejor forma de hacerlo que estar vacunados. De igual manera, se extiende la invitación a las mujeres en edad fértil, adultos mayores y población en riesgo de enfermedades a vacunarse, este viernes y sábado.

La vacunación continuará el sábado, 22 de noviembre, en 76 puntos en los centros, puestos de salud del Distrito y en las IPS de las EPS. También funcionarán puntos en extramurales, en los barrios Nueva Venecia, detrás del CAI de Policía de Nelson Mandela en el Bohío; La Campiña, Transversal 46; Almirante Colón, Casa Comunal; Olaya Herrera, sector La Magdalena, calle Los Laureles; y el corregimiento de La Boquilla, Fundación Diamantes.

La jornada de intensificación de vacunación tiene como prioridad la aplicación de biológicos en población infantil, gestantes, mujeres en edad fértil, adolescentes, población susceptible para fiebre amarilla e influenza, y la aplicación de los biológicos definidos por el Programa Ampliado de Inmunización, incluido el esquema COVID-19.