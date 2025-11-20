Cancillería pagó $70 millones a Irene Vélez pese a que su nombramiento como cónsul fue anulado

Colombia

El representante a la Cámara Andrés Forero reiteró su denuncia contra la Cancillería por el pago de cerca de $70 millones a Irene Vélez, a pesar de que su nombramiento como cónsul en Londres había sido anulado por decisión del Consejo de Estado.

Según el congresista, los pagos fueron autorizados por la cancillería en agosto y corresponden a rubros como gastos de repatriación, viáticos, traslado de menaje doméstico y prima de instalación. Estos conceptos, afirma Forero, se habrían sumado a unos $20 millones adicionales en tiquetes.

Las acusaciones del representante

Forero también recordó que desde mayo había advertido al Gobierno sobre estos desembolsos, señalando que, según su postura, Vélez no habría permanecido el tiempo suficiente en el exterior para acceder a estos beneficios.

El representante cuestionó directamente a la exministra encargada de Ambiente:

“El descaro de la ministra encargada de Ambiente, la señora Irene Vélez, parece no tener límite. A pesar de que el Consejo de Estado anuló su nombramiento como cónsul en Londres, ella logró que en agosto le pagaran 70 millones de pesos por viáticos, traslado de menaje doméstico y una prima de instalación, que se suman a los 20 millones de pesos de tiquetes”, afirmó.

El congresista también criticó al Gobierno nacional, asegurando que casos como este se presentan mientras se plantea la necesidad de nuevas reformas tributarias.

¿Qué dijo la cancillería?

La Cancillería confirmó los pagos en una respuesta enviada al Representante, en la que detalló los conceptos y la fecha de los giros.

Hasta el momento, la entidad no ha anunciado investigaciones internas ni ha entregado explicaciones adicionales sobre los criterios bajo los que se autorizaron las sumas, pese a la anulación del nombramiento.