Bogotá crea mesa distrital para frenar atropellamientos que dejan miles de animales muertos

Colombia

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó que el 64% de las emergencias veterinarias atendidas entre 2019 y 2025 correspondieron a atropellamientos. En estos siniestros resultaron afectados 4.585 animales, y más de la mitad —cerca de 2.600— murió por la gravedad de las heridas.

Frente a este panorama, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la creación de la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamientos de Animales, una instancia que coordinará esfuerzos institucionales y ciudadanos para disminuir la mortalidad de fauna en las vías de la ciudad.

“Desde las competencias de cada entidad y de la mano de la ciudadanía podremos generar entornos seguros de prevención de accidentalidad y mortalidad avanzando hacia una ciudad más segura para nuestros animales”, afirmó el alcalde.

¿Qué entidades integran la nueva mesa?

La mesa trabajará de manera articulada con entidades distritales relacionadas con movilidad, infraestructura y atención de emergencias. Estará integrada por:

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Salud

Secretaría de Ambiente

Policía de Tránsito

TransMilenio

Terminal de Transportes

Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

Acciones para prevenir muertes en las vías

La administración distrital informó que la mesa desarrollará una agenda de trabajo enfocada en:

Intervención de puntos críticos de accidentalidad con fauna

Campañas permanentes de educación y sensibilización

Ajustes en infraestructura vial para aumentar la seguridad

Coordinación entre entidades para la atención de animales heridos

Promoción de conductas responsables entre conductores y peatones

El alcalde Galán hizo un llamado a la ciudadanía al señalar que “es hora de bajar la velocidad y tomar conciencia: la seguridad y la vida de los animales está en nuestras manos”.

El Distrito recordó que en accidentalidad vial toda muerte es evitable, incluida la de la fauna.