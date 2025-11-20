48 siniestros viales en Neiva, dejan 6 víctimas fatales en el mes de Octubre

Neiva

La ciudad de Neiva registró 48 siniestros viales durante el mes Octubre, un aumento del 23,8% frente al año anterior. Pese a este incremento, las muertes disminuyeron un 45,5%, pasando de once víctimas en 2024 a seis en 2025. La Secretaría de Movilidad explicó que esta reducción se atribuye al refuerzo de controles y educación vial en diferentes zonas de la ciudad.

Los lesionados, sin embargo, aumentaron significativamente. Este año se reportaron 42 heridos, mientras que en 2024 la cifra fue de 27, lo que representa un incremento del 55,56%. Los choques siguen siendo el tipo de siniestro más recurrente en la capital huilense, con el 77,1% de los casos documentados por el Observatorio de Seguridad Vial.

Las comunas Cuatro, Siete y Uno concentraron más del 60% de los accidentes reportados. Los barrios Centro, Las Brisas y Los Mártires fueron los sectores con mayor afectación durante el mes. La Secretaría informó que continúa ejecutando mantenimiento en intersecciones semaforizadas e instalando señalización preventiva en puntos críticos.

La secretaria de Movilidad, Edna Johana, destacó la importancia del trabajo educativo en las vías. “Estamos reduciendo muertes porque la pedagogía y la presencia institucional están funcionando”, afirmó. Además, señaló que reforzarán BiciConecta y Mi Escuela, Mi Seguridad Vial para seguir formando a niños, jóvenes y actores viales del municipio.