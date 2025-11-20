33 familias pierden sus cultivos y ganado por remoción en masa en vereda de San José de Paré

Ante la llegada de la segunda temporada de lluvias y los deslizamientos registrados en su territorio, el municipio de San José de Pare declaró la calamidad pública.

La Secretaría de Agricultura de Boyacá confirmó que acompaña de manera directa a las comunidades afectadas por la remoción en masa ocurrida a finales de octubre en la vereda Guanomito, del municipio de San José de Paré. Según informó la secretaria de Agricultura, más de 50 hectáreas resultaron impactadas y 33 familias tuvieron que ser desalojadas debido al movimiento del terreno. «...El terreno registró un movimiento en masa afectando más de 50 hectáreas y 33 familias en este municipio...», señaló la funcionaria.

Las autoridades realizaron un sobrevuelo para evaluar los daños y verificar el estado de las zonas productivas. La secretaria explicó que los cultivos más afectados fueron los de caña, café, plátano y frutales como mandarina y naranja, esenciales para la economía local. «...Se vieron afectados cultivos de café, de caña, frutales, cítricos, de plátano, cultivos de maíz y pues prácticamente fue una pérdida total para estas 33 familias...», afirmó.

La crisis también golpeó con fuerza a la producción ganadera, que constituye el principal renglón económico de la vereda. Más de 50 reses se perdieron o quedaron sin posibilidad de ser reubicadas de manera inmediata. Sobre este punto, la secretaria destacó la dimensión social de la emergencia: «...Muchas de las familias no tienen dónde reubicar de un día para otro sus animales, dónde pueden desarrollar su economía; las mismas pequeñas especies también requieren atención inmediata...».

Frente a la emergencia, la Secretaría de Agricultura, junto con el alcalde Eustaquio Ariza, adelantó un censo detallado mediante el Formato Único de Registro Agropecuario para precisar el impacto y orientar las acciones de recuperación. La funcionaria enfatizó que, además de la reposición de cultivos, es prioritario garantizar el bienestar de todos los seres vivos afectados. «...Acudimos a que las vidas humanas y los seres vivos productivos, los animalitos, perritos, gatos, gallinas, todos puedan ser reubicados en el marco de una política de bienestar animal...», concluyó.