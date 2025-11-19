Tunja reúne a portadores de tradición en Congreso de Cocinas para la Paz

La Escuela Taller de Boyacá recibió este martes a cerca de 50 emprendedores, cocineros tradicionales y representantes culturales en el marco del Segundo Congreso Internacional de Cocinas Tradicionales, un encuentro liderado por el programa Cocinas para la Paz, del Ministerio de Cultura en alianza con la FAO. El evento reúne saberes, procesos comunitarios y expresiones gastronómicas de distintas regiones del país.

Durante la jornada se desarrollan talleres especializados, conversatorios, muestras culinarias y paneles virtuales orientados a fortalecer la memoria cultural a través de la cocina. Voceros del Ministerio de Cultura destacaron que este espacio busca «...revitalizar las prácticas alimentarias como un eje de identidad y reconciliación...», especialmente en territorios afectados por conflictos sociales.

El congreso también ofrece espacios de formación para emprendedores que trabajan en gastronomía tradicional. Según la organización, la intención es fortalecer modelos de negocio sostenibles basados en productos locales. Representantes de la Escuela Taller señalaron que este trabajo permite «...dar continuidad a saberes ancestrales que corren riesgo de desaparecer si no se transmiten a nuevas generaciones...».

El evento permanecerá abierto al público, permitiendo que habitantes de Boyacá conozcan técnicas, recetas e historias de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Los organizadores aseguraron que esta edición reafirma el papel de Tunja como centro de investigación y preservación cultural.