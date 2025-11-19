Transportadores de Sogamoso denuncian caída del 50% en pasajes tras cambio de rutas

La modificación de las rutas intermunicipales que salen del Terminal de Transportes de Sogamoso, vigente desde mayo por disposición de Intrasog, ha generado una disminución significativa en la demanda del servicio por parte de los usuarios, según explicó Guillermo Díaz, exgerente de Cotranscóndor. El directivo señaló que el cambio en los accesos hacia sectores del sur de la ciudad ha afectado a varias empresas transportadoras. «...El cambio de las rutas… nos ha sido un poco perjudicable a todas las empresas que transportamos en el transporte intermunicipal de pasajeros por carretera...», aseguró.

Díaz explicó que los pasajeros han manifestado inconformidades por la distancia a la que ahora deben desplazarse para acceder al transporte formal. «...Los usuarios ahora… manifestando que los veamos muy lejos del casco urbano de Sogamoso, del parque, de los bancos, de las clínicas y del comercio...», indicó. Esta situación, según el exgerente, estaría incentivando el uso de transporte informal, motocicletas y vehículos particulares, lo que ha profundizado la caída del número de pasajeros.

La afectación, según cotransportadores, es crítica: la demanda habría caído hasta en un 50 %. «...Realmente el servicio ha bajado en general, yo diría un 50 %, que es bastante perjudicial para las empresas...», afirmó Díaz al señalar que los costos operativos —como combustible, seguros, revisiones y mantenimiento— continúan en aumento pese a la baja afluencia. Esta situación compromete directamente el sustento de conductores y familias que dependen de esta actividad.

De cara a la temporada de fin de año, los transportadores esperaban alternativas que les permitieran reactivar el servicio, pero aún no reciben anuncios oficiales. «...Hasta el momento Intrasog no nos ha notificado absolutamente nada respecto a la modificación de la ruta...», dijo Díaz, quien reiteró la solicitud al alcalde y a la entidad reguladora para que permitan el retorno temporal de las rutas por la carrera 14 y la calle 11. Destacó además el respaldo de personeros municipales de la provincia. «...Los personeros… han tomado la vocería porque la comunidad se ha visto muchísimo afectada...», sostuvo.

Finalmente, Díaz confirmó que los gerentes de las empresas transportadoras han solicitado nuevas reuniones con la Alcaldía y con Intrasog para buscar soluciones. «...Hemos solicitado al señor alcalde… a ver si hay alguna alternativa y si reconsideran la resolución...», manifestó. El exgerente insistió en que el transporte es el sustento de miles de familias. «...Es nuestro trabajo diario, es el sustento de nuestras familias… y pedimos que nos escuchen y nos den la oportunidad de trabajar...», concluyó.