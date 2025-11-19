“Tony” y “Samir”, capturados por presunto hurto en San Juan Nepomuceno- Bolívar

La Policía Nacional de Colombia logró la captura de dos presuntos delincuentes identificados con los alias del “Tony” y “Samir” durante labores de patrullaje realizadas en la Troncal de Occidente, a la altura del barrio Arriba y frente a la institución educativa Diógenes Arrieta, en el municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar).

Los detenidos cuentan con varias anotaciones judiciales por los delitos como fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, porte de estupefacientes, lesiones personales y hurto agravado.

Alias “Tony” además registra una sentencia condenatoria vigente por hurto agravado, expedida por un juzgado de Cartagena de Indias.

El procedimiento se desarrolló cuando un ciudadano alertó a la patrulla de vigilancia sobre dos sujetos en actitud sospechosa que se movilizaban en una motocicleta Boxer negra. Tras la búsqueda, los uniformados ubicaron a las dos personas frente al colegio Diógenes Arrieta, donde intentaron huir al notar la presencia policial, siendo interceptados metros más adelante.

Durante el registro a personas, la patrulla halló en su poder un arma de fuego calibre 38 mm y dos cartuchos, sin que los capturados presentaran documentos que acreditaran su porte o tenencia. En consecuencia, fueron judicializados por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Los dos presuntos delincuentes, naturales de Cartagena, el arma de fuego y la motocicleta fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Tras las audiencias correspondientes, un juez de la república les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el resultado y afirmó: “Este procedimiento refleja el trabajo constante y decidido de nuestros uniformados para cerrarle el camino al delito y garantizar la tranquilidad de las comunidades en el departamento”.