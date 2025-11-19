Presidente de Campetrol invitó a tomar decisions para garantizar la soberanía energética

Cartagena

La VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía organizada por ACIEM, ACGGP, ACP y CAMPETROL inició con un mensaje contundente de Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de CAMPETROL, quien invitó a la toma de decisiones para garantizar la soberanía energética, sostener el crecimiento económico y asegurar el bienestar de millones de colombianos durante los próximos 15 años.

Entre el 2020 y el 2024, la industria se reafirma como un pilar económico, aportando el 31% de las exportaciones, el 13% de la inversión extranjera directa, el 68% de las regalías y el 3,9% del PIB, reafirmando su papel estratégico para el desarrollo nacional.

Durante su intervención de apertura, Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de CAMPETROL aseguró: “La Colombia del 2040 no se construye mañana: se decide hoy. Sin energía, no habrá un país más desarrollado, innovador y capaz de derrotar la pobreza.”

El gremio llamó a acelerar proyectos clave como Offshore, aumento del factor de recobro, yacimientos no convencionales (YNC) y el desarrollo de descubrimientos que hoy están detenidos por barreras regulatorias o de seguridad.

Proyectos estratégicos para asegurar la energía del futuro

Colombia enfrenta el desafío de activar proyectos estratégicos que garanticen su soberanía energética en las próximas décadas. Entre ellos, el presidente ejecutivo de CAMPETROL destaca la necesidad de aumentar el factor de recobro, que hoy se sitúa en un promedio de 15,3% teniendo en cuenta que el promedio internacional es del 35%.

Este esfuerzo debe ir acompañado de la reactivación de la exploración y el desarrollo, destrabando proyectos que actualmente se encuentran frenados por razones regulatorias, técnicas o de seguridad.

A la vez, el país debe aprovechar oportunidades de alto impacto como el desarrollo de proyectos Offshore, cuyo potencial estimado de 7,4 Teras de gas representa cuatro veces las reservas actuales, y avanzar con decisión en yacimientos no convencionales (YNC), que podrían multiplicar hasta por 70 las reservas de gas disponibles hoy. Estos cuatro frentes, en conjunto, constituyen la hoja de ruta para asegurar la energía que demandará Colombia en su camino hacia el 2040.

Llamado a las autoridades: seguridad, reglas claras y agilidad institucional

Nelson Castañeda afirmó que la inversión extranjera podría incrementar si Colombia garantiza: Seguridad operativa en los territorios, estabilidad regulatoria y competitividad y agilidad en licencias ambientales, consultas y trámites.“Sin un entorno habilitante, ningún proyecto llegará a tiempo ni con la escala que el país necesita”, indica Castañeda.