Policía de Cartagena capturó a ‘El Negrito’ con 1.500 dosis de alucinógenos

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un actor delincuencial en el barrio La Quinta.

Alineados a la estrategia E-PAIS, uniformados de la Unidad Básica de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron allanamiento a una vivienda, que funcionaba como punto fijo de expendio de sustancias alucinógenas, especialmente marihuana y base de coca.

Las investigaciones permitieron establecer que, este punto de expendio, ubicado en inmediaciones de un entorno escolar, mensualmente distribuía más de 30 mil dosis de estupefacientes con una renta criminal cercana a los 25 millones de pesos.

El capturado, conocido como ‘el Negrito’, de 59 años de edad, sería el presunto responsable de la distribución de las sustancias estupefacientes en inmediaciones de entornos escolares, en esta localidad. De acuerdo a las investigaciones, el indiciado tendría más de 5 años de trayectoria criminal al servicio de bandas multicrimen.

En el lugar fueron encontradas más de 1.000 dosis de base de coca, 400 dosis de marihuana, dos radios de comunicación, una gramera y elementos para el procesamiento del estupefaciente.

Al capturado le registran ocho anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de:

* Homicidio, año 2017.

* Hurto calificado y agravado, años 2013 y 2015.

* Hurto de automotores, año 2008.

* Tráfico y porte de armas de fuego y municiones 2010.

* Tráfico y porte de estupefacientes, año 2008.

* fuga de presos, año 2019.

* Falsedad personal, año 2025.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.440 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 590 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras delincuenciales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.