Médico fue asesinado dentro de su vehículo en el sur de Cartagena

Un homicidio con arma de fuego se presentó en una vía pública del barrio El Campestre.

El profesional de la salud fue identificado como Gian Carlos Gómez Arnedo, de 35 años de edad, quien presenta varias heridas con arma de fuego.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso se encontraba al interior de un vehículo, cuando llegaron dos sujetos en una motocicleta, el parrillero desenfunda un arma de fuego y dispara en repetidas ocasiones.

Realizó la inspección técnica de cadáver el CTI de la Fiscalía General de la Nación.