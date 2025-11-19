María Paz Lara expuso avances y retos de la política de paz total ante la Cámara de Representantes

JUDICIAL

Durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, realizada este miércoles, la Consejera Comisionada de Paz Encargada, María Paz Lara Camacho, intervino en medio del debate de control político al que fueron citados los ministros de Defensa, Pedro Sánchez, y del Interior, Armando Benedetti. Aunque la discusión estaba prevista para abordar alertas tempranas, la coyuntura marcada por recientes bombardeos en Amazonas y Guaviare llevó a que se ampliara el alcance de la discusión.

Lara inició su intervención reconociendo la preocupación compartida por las violencias que persisten en el país. “Todos como colombianos y nosotros especialmente como gobierno tenemos una preocupación sobre esas violencias y no estamos de manos cruzadas. Estamos tomando acciones”, afirmó.

La funcionaria aclaró que el actual ciclo de violencia no es consecuencia de la política de paz ni comenzó en 2022. “Estamos de acuerdo en que el Estado debió haber llegado a los territorios luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.Y estamos de acuerdo en que el hecho de que el Estado no haya llegado en su momento a esos territorios ha causado un nuevo ciclo de violencia. En lo que no estamos de acuerdo es que esas violencias hayan iniciado a partir de este gobierno”, señaló Lara.

Según la consejera encargada, las dinámicas violentas en los territorios están ligadas a economías ilegales como la producción de cocaína y la minería ilícita. Frente a ello, destacó que la política de paz del gobierno es una de las respuestas para atender esta situación.

Lara explicó que dicha política se sustenta en tres ejes: el desescalamiento de las violencias, el tránsito de los grupos armados hacia la ciudadanía plena y la transformación de los territorios. “No es solamente que los actores armados dejen las armas como sucedió en el 2016, porque si no llega el Estado, entonces vamos a estar nuevamente frente a otro ciclo de violencias”, advirtió.

En su intervención, la funcionaria precisó que todos los actores armados con los que el gobierno sostiene diálogos de paz tienen la obligación de cumplir el Derecho Internacional Humanitario. “Por eso esta consejería le apunta al camino preferente para la terminación de las violencias que es el diálogo y no generar más violencias ni más guerra”, mencionó Lara.

Por último, llamó la atención sobre la necesidad de articular seguridad y justicia en las regiones donde el conflicto armado persiste. “Sin estos elementos no podremos alcanzar la paz que estamos buscando en los territorios”*, concluyó Lara.