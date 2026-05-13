“Las decisiones de los jueces deben ser respetadas”: Tribunal respalda al Consejo de Estado

Justicia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca respaldó al Consejo de Estado y expresó su preocupación por los cuestionamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, al fallo que suspendió el traslado total de los recursos de los fondos privados a Colpensiones,

“Esta corporación comparte la preocupación expresada por el honorable Consejo de Estado frente a los señalamientos que, desde distintos escenarios públicos, puedan desinformar, descontextualizar o desacreditar las decisiones judiciales y a quienes las adoptan”, señaló la magistrada Patricia Salamanca Gallo, presidenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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En un pronunciamiento contundente, el tribunal señaló que las decisiones de los jueces deben respetarse.

“Como integrante de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este tribunal reafirma que las providencias judiciales representan una expresión esencial del Estado Social de Derecho y constituyen una garantía de la democracia, la institucionalidad y la vigencia efectiva de la Constitución y la ley. Por ello, las decisiones de los jueces deben ser respetadas y controvertidas únicamente a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico, dentro de un marco de respeto por la autonomía judicial”.

Llamado al presidente Gustavo Petro

Si bien en el comunicado el alto tribunal no menciona puntualmente al jefe de Estado, sí advierte que las autoridades administrativas deben actuar con mesura.

“Hacemos un respetuoso llamado a todas las autoridades administrativas a ejercer sus expresiones y pronunciamientos con mesura, responsabilidad y respeto por las instituciones democráticas. El lenguaje utilizado desde los espacios de poder tiene la capacidad de construir confianza, fortalecer la convivencia y promover la paz, pero también puede profundizar la polarización y propiciar escenarios de intolerancia y violencia. Por ello, resulta indispensable preservar un debate público respetuoso, sereno y constructivo, que fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones y el compromiso común con una sociedad pacífica y democrática”, señaló la presidenta de la corporación.