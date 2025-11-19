Cartagena

Jornada de prevención en carreteras de Bolívar liderada por la policía

Las actividades se focalizaron en el municipio de San Jacinto

La Policía Nacional de Colombia a través de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar desarrolló una jornada de prevención en el kilómetro 87, sector Gunir del municipio de San Jacinto, donde fueron sensibilizados conductores y pasajeros de vehículos particulares y de servicio público que se movilizan por la Ruta 2515.

Durante la actividad, los uniformados ejecutaron la campaña #SiempreSeguros, enfocada en la importancia de respetar las señales de tránsito, evitar maniobras peligrosas y adoptar conductas responsables en carretera. Asimismo, se socializó la campaña “Seguros, Cercanos y Presentes”, dentro del marco de la estrategia #UnidosPorLaSeguridad.

Los policías también realizaron controles de velocidad, difusión de la Ley 1696 relacionada con la embriaguez en la conducción, recomendaciones de seguridad activa y pasiva, y orientación para prevenir la ocurrencia de siniestros viales.

Se socializaron igualmente las líneas de atención #767 y la línea 157 Anticorrupción, disponibles para reportar cualquier novedad en la vía.

En total, 30 personas fueron sensibilizadas a través de dos campañas pedagógicas desarrolladas durante la jornada.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, destacó la importancia de estas intervenciones: “Nuestro compromiso es salvar vidas en la vía. Cada campaña preventiva es una oportunidad para crear conciencia y construir una movilidad más segura para todos”, manifestó.

