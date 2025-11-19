Jenesano activa la Red de Apoyo Comunal para fortalecer la seguridad ciudadana

En el marco del plan de convivencia establecido conjuntamente con las autoridades, desde la administración municipal, se impulsa la iniciativa de la estrategia Corredores Seguros, en donde se articula con la red de apoyo de la policía y la comunidad que se vincula, capacitándolos y entregándoles dispositivos tecnológicos para la ejecución de las labores de seguridad.

De acuerdo con el alcalde Hugo Alexander Reyes, los elementos como cámaras de seguridad y alarmas comunitarias funcionan a través de paneles solares, actuando de manera amigable con el medio ambiente y garantizado 100% su efectividad.

“No solamente son amigables con el medio ambiente, sino que le permiten a esos dispositivos electrónicos tener autonomía. Si alguien tiene la intención de delinquir, pues no es muy fácil, vandalizar cortando la conexión eléctrica del dispositivo y pues una vez apagado el dispositivo, no habría como transmitir las imágenes y vídeo en tiempo real”. Dijo el alcalde.

Con esta estrategia, se pretende tener un mayor contacto con la comunidad y entre todos, y aumentar positivamente la percepción de seguridad en los habitantes y visitantes de este municipio.

“También se entregaron 32 radios de telecomunicación que permiten estar enlazados con la Policía Nacional, con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, organismos de socorro, la ESE, Bomberos, algunas dependencias de la Administración Municipal, La Policía y todas las fuerzas vivas que hacen parte de esta estrategia que se viene implementando y que ha sido de buen recibo para la comunidad”.

Desde la administración municipal se continua con la gestión para adquirir más equipos y extender progresivamente esta iniciativa a más corredores viales del municipio, esto con el apoyo y articulación de las autoridades y la comunidad.

“Teniendo en cuenta la autonomía que brindan estos dispositivos, podemos contar con una central de manejo de información que está ubicado en la estación de Policía y junto con las otras cámaras del sector urbano, convertirse en una gran central de comunicación que tiene el municipio de Jenesano”.

Esta estrategia, fue presentada para implementarse inicialmente en el corredor vial Jenesano-Tierra Negra.