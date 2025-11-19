Cartagena

Insumos ilegales incautados por la Armada de Colombia en el sur de Bolívar

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el material sería usado para el procesamiento de alcaloides y actividades de minería

Armada de Colombia

Armada de Colombia

En desarrollo de operaciones de registro y control adelantadas por la Armada de Colombia, de manera conjunta con el Ejército Nacional, en los departamentos de Antioquia, Cesar y Bolívar, se logró la inmovilización de insumos líquidos y sólidos que estarían siendo utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas y que tendrían un valor superior a los cuatro mil millones de pesos.

Las operaciones, adelantadas por los Batallones Fluviales de Infantería de Marina No.16 y 17 en el municipio La Gloria en Cesar, Pinillos en Bolívar y Vigía del Fuerte en Antioquia, permitieron la inmovilización de más de 39 mil galones de ACPM, aproximadamente 32 mil galones de gasolina y 88 toneladas de cemento, afectando la cadena logística de las organizaciones al servicio del narcotráfico.

El material incautado, que al parecer sería usado para el procesamiento de alcaloides y actividades de minería ilegal, era transportado sin los certificados de carencia y registro para el manejo de sustancias químicas controladas, por lo cual fue inmovilizado y puesto a disposición de las autoridades competentes.

La Armada de Colombia a través de la Brigada de Infantería de Marina No.1, mantiene su ofensiva contra el narcotráfico, desarrollando de manera sostenida operaciones que permitan contrarrestar este flagelo generador de violencia y sus delitos conexos, contribuyendo a la seguridad e integridad territorial de los colombianos.

Así mismo, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita en las líneas 146 y 147 disponibles las 24 horas.

