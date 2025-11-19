ExpoLegal 2025: el poder del derecho al servicio de empresas más competitivas

En el marco de sus 110 años tejiendo progreso en Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena invitó a participar en ExpoLegal 2025, un espacio gratuito de actualización jurídica que conecta el conocimiento legal con la realidad operativa de las empresas.

La tercera versión de este evento se realizó el miércoles 19 de noviembre, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. , en el Hotel Corales de Indias (salones Calamarí I y II). La participación fue gratuita, con inscripción previa y cupos limitados.

Liderado por el Núcleo de Servicios Legales, este evento se consolida como un escenario de conversación estratégica sobre derecho, sostenibilidad y transformación empresarial.

Más de 20 firmas legales integraron este núcleo empresarial, el cual ha avanzado en procesos de innovación, cultura corporativa y articulación con el sector productivo.