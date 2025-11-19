Exfuncionarios dejan constancia ante notaría por incumplimiento de reintegro

Aumenta la incertidumbre en la Alcaldía de Bucaramanga tras el fallo que frenó las insubsistencias. Los exfuncionarios señalan que, pese a la orden judicial, siguen sin ser reintegrados.

Quince exfuncionarios de la Alcaldía de Bucaramanga acudieron a la Notaría Séptima para dejar constancia de que se presentaron a solicitar su reintegro, tras la orden judicial que suspendió los actos de retiro del cargo.

La exsecretaria Administrativa, Ana María Vargas, explicó por qué acudieron a la notaría:

“Hoy los 15 funcionarios que fuimos declarados insubsistentes nos presentamos en la Alcaldía para acatar la decisión del Juzgado Quinto Administrativo, pero nos dijeron que no podían reintegrarnos. Dejamos constancia para que no se interprete como abandono del cargo”.

El exdirector del Invisbu (Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga), César Cordero, también se pronunció.

“Estamos dispuestos y disponibles. Vinimos a dejar trazabilidad de que asistimos, como ordenó la juez, y que estamos listos para retomar nuestras funciones. No queremos que después se diga que hubo abandono del cargo.”

Los exfuncionarios advierten que la administración estaría desconociendo el alcance del fallo judicial que ordena res