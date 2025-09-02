Ley Sarita: Qué es y cómo garantiza el pago oportuno de cuotas alimentarias a menores

¿Qué significa esta ley?

Colombia

La Ley Sarita ya fue sancionada por el Gobierno y está en firme. La iniciativa, presentada por la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador, busca garantizar que las cuotas alimentarias ordenadas en procesos judiciales lleguen de manera rápida a los niños, niñas y adolescentes, sin que tengan que esperar años a que concluya el litigio.

El cambio principal

Antes, cuando un juez embargaba el 50 % del salario o de la pensión de los padres o madres demandados por incumplir con la cuota alimentaria, el dinero quedaba retenido en el Banco Agrario como títulos judiciales y no podía utilizarse hasta que se dictara sentencia. Ese trámite podía tardar varios años.

Ahora, con la nueva norma, los jueces de familia podrán autorizar la entrega anticipada de esos recursos retenidos, siempre que no exista oposición del progenitor demandado.

El origen de la ley

La iniciativa lleva el nombre de Sara Guiselle, una niña con discapacidad que tuvo que esperar más de un año y medio para recibir los recursos que le correspondían. Su historia llamó la atención de la opinión pública y se convirtió en el motor de este cambio legislativo.

Qué artículos se modifican

La Ley Sarita modifica el Código General del Proceso mediante la creación del artículo 397A y la adición de un parágrafo al artículo 447, lo que otorga a los jueces herramientas para actuar de manera más ágil.

A quiénes beneficiará

Se estima que más de 55.000 procesos judiciales de alimentos activos en Colombia se verán impactados. Con esta ley, los niños, niñas y adolescentes podrán recibir de inmediato el dinero destinado a su alimentación, educación y bienestar, evitando que su mínimo vital se vea afectado por demoras burocráticas.