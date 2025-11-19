El XVIII Festival de las Artes Unibac 2025 está dedicado a la inclusión, diversidad y sostenibilidad

Cartagena

El colorido y la creatividad seguirán invadiendo a Cartagena de Indias, con la llegada del XVIII Festival de las Artes Unibac, que este año está dedicado a la inclusión, diversidad y sostenibilidad.

Se trata del más gigantesco laboratorio de artes en la región, desarrollado en las aulas de Unibac por sus estudiantes de Artes Escénicas, Artes Plásticas, Comunicación Audiovisual, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Música, que se podrá apreciar en conciertos, desfiles, exposiciones, puestas en escena, subastas, ruedas de negocios.

El XVIII Festival de las Artes cumplirá una programación del 18 al 22 de noviembre con actividades en la sede de Unibac, Escuelas Salesianas, así como en museos, plazas y calles de Cartagena.

Precisamente el Festival abre esta tarde con un colorido desfile por las calles del Centro Histórico, donde se conjugan estudiantes de todos los programas, docentes y administrativos, en un derroche de alegría multicolor.

La primera actividad académica es todo un paradigma de inclusión. Se trata del proyecto “Braille Musical. Experiencias de inclusión desde la escritura musical”, con los docentes Jorge Nordmann, Jesús Muñoz y estudiantes del programa de música, entre quienes hay dos invidentes.

El sábado 22, en el Patio de las Artes de Unibac, será la exhibición de los trabajos de los menores de edad que acuden a los cursos y programa de preparatorios.