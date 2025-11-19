El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 19 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el rendimiento de la selección Colombia en los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia.

Colombia vs. Australia. Foto: Getty Images vía AFP.

Colombia vs. Australia. Foto: Getty Images vía AFP. / JORDAN BANK

Juan Cedeño

¿Le tiene fe a Colombia en el Mundial?

43:07

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la Selección Colombia y su nivel de cara al mundial. Steven dijo: “A Luis Díaz le faltan socios en la selección, James es el único que lo entiende. No me gusta todavía la Selección Colombia”. Sobre el tema César agregó: “Este equipo que lo hemos visto perdiendo muchos partidos en otras épocas, no ha perdido casi en los últimos partidos y ha sacado buenos resultados”.

No olvide escuchar el audio del programa.

