El Pulso del Fútbol, 19 de noviembre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza el rendimiento de la selección Colombia en los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia.
¿Le tiene fe a Colombia en el Mundial?
43:07
Colombia vs. Australia. Foto: Getty Images vía AFP.
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la Selección Colombia y su nivel de cara al mundial. Steven dijo: “A Luis Díaz le faltan socios en la selección, James es el único que lo entiende. No me gusta todavía la Selección Colombia”. Sobre el tema César agregó: “Este equipo que lo hemos visto perdiendo muchos partidos en otras épocas, no ha perdido casi en los últimos partidos y ha sacado buenos resultados”.
